2671’den geldim dedi kehanetlerini açıkladı: ’Deprem olacak’ 4 Nisan, 13 Mayıs, 4 Haziran, 18 Temmuz, 24 Ağustos, 18 Eylül tarihlerinde...

İlginç kehanetlerde bulunanların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Tiktok kullanıcısı Eno Alaric, zaman yolcusu olduğunu ve kehanetlerinin çoğunluğunun doğru çıktığını iddia etti. Peki Eno Alaric'in kehanetleri neler? İşte 2023 hakkındaki iddiaları..
4 NİSAN
Eriyen buzullarda bir hıyarcıklı veba keşfedilecek, kontrol altına alınmadan önce 52 bin kişiye bulaşacak.
12 MAYIS
Mükemmel durumda bir dinozor yumurtası bulunacak, yumurtadan çıkan dinozorun ise 68-65 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşamış triceratops cinsi olduğu ortaya çıkacak.
4 HAZİRAN
Okyanusun ortasında meydana gelen büyük bir deprem, Mariana Çukuru'ndan iki kat daha derin bir hendek açacak. Açıldığında nesli tükendiği sanılan birçok canlının dışarı çıkmasına neden olacak.