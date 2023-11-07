2671’den geldim dedi kehanetlerini açıkladı: ’Deprem olacak’ 4 Nisan, 13 Mayıs, 4 Haziran, 18 Temmuz, 24 Ağustos, 18 Eylül tarihlerinde...

18 TEMMUZ

ABD'nin batısındaki süper volkan patlayarak gökyüzünü yoğun bir duman ve kül bulutuyla kaplayacak. ABD'nin her yerindeki patlamada ve gökyüzünü kaplayan kül ve dumanda yüzbinlerce insan ölecek.

24 AĞUSTOS

Güney Amerika'da bizimkinden çok daha ileri teknolojiye sahip eski bir uygarlık bulunacak.