Yüksek IQ’su olanlar 11 saniyede buluyor! Tenis oynayan iki genç kız arasındaki 3 farka hemen bakın!

Dikkat ve detay odaklı gözlem yeteneğiniz, şimdi kapsamlı bir testten geçiyor. Önünüzde, tenis oynayan bir genç kızı gösteren iki neredeyse aynı fotoğraf var. İki fotoğraf arasındaki üç ufak farkı bulmanız için zamanınız sadece 11 saniye.
Dikkat ve detay odaklı gözlem yeteneğiniz, şimdi kapsamlı bir testten geçiyor. Önünüzde, tenis oynayan bir genç kızı gösteren iki neredeyse aynı fotoğraf var. İki fotoğraf arasındaki üç ufak farkı bulmanız için zamanınız sadece 11 saniye.
Eğer bu iki görsel arasındaki üç farkı 10 saniye içinde fark edebildiyseniz, bu gerçekten takdire şayan bir dikkat seviyesine işaret eder ve yüksek bir görsel algı kabiliyetiniz olduğunu gösterebilir. Bu bulmacalar, çeşitli IQ testlerinde de karşımıza çıkar ve genellikle bilişsel zeka ile ilişkilendirilir. Ancak, eğer 11 saniye içinde farkları bulmayı başaramadıysanız, hayal kırıklığına kapılmanıza gerek yok.
Çünkü bu tür zeka oyunları her zaman belirli bir deneyim ve pratiğe dayanır. Dikkatinizi keskinleştirmek ve algı becerilerinizi geliştirmek için bu tür oyunları düzenli olarak yapmanız yararlı olacaktır.
Şimdi, eğer farkları hala bulamadıysanız, işte ipuçları: İki resim arasında bulmanız gereken farklar oldukça ince ayrıntılara saklanmış durumda. Raketin arkasında beliren bulutun şekli, kızın ellerindeki pozisyon değişikliği ve ayakkabısındaki küçük bir detay, bu üç farktan bazıları olabilir.
Raketin arkasındaki buluta, kızın ellerine ve ayakkabısına dikkat edenler zorlanmadan 3 farkı bulmayı başardı.