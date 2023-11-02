Bu karışım 5 dakikada bembeyaz yapacak! Görünce şok geçireceğiniz fayans derz arası temizleme yöntemi!

Banyo fayansları zamanla su lekeleri, sabun kalıntıları ve kireç birikintileri nedeniyle sararabilir, bu da sağlıksız bir görünüm oluşturabilir. Ancak endişelenmeyin, doğal yöntemlerle bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. İşte fayans aralarını bembeyaz yapacak o yöntem...
🍏🥄 DOĞAL DERZ TEMİZLEYİCİ FORMÜL
🌊 Yarım su bardağı elma sirkesi ve çeyrek su bardağı suyu bir kapta birleştirin.
🧪 2 yemek kaşığı karbonatı bu karışıma ekleyin (bu karışımın köpürebileceğini unutmayın, dikkatli olun).
🧪 Karışımı iyice karıştırın ve bir sprey şişesine dökün.
🕒 Derzlerin üzerine bu karışımı püskürtün ve birkaç dakika bekleyin.
🦷 Harç çizgilerini bir diş fırçası veya temiz bir fırça ile ovun.
💧 Son olarak temiz suyla durulayın ve kurulayın.
🌍 Bu karışım, derzlerin arasındaki kir ve lekeleri etkili bir şekilde temizlerken, çevre dostu bir temizlik seçeneği sunar.