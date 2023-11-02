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Bu karışım 5 dakikada bembeyaz yapacak! Görünce şok geçireceğiniz fayans derz arası temizleme yöntemi!

Fayans aralarını temizlemek bazen zorlu bir görev olabilir, özellikle de beyazlatmak istediğinizde. Eğer geleneksel yöntemlerle istediğiniz sonuca ulaşamıyorsanız, mutlaka denemeniz gereken etkili bir yöntem bulunmaktadır. İşte fayans derz aralarını dakikalar içinde beyazlatmanın yolu...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 09:21 Güncelleme 02 Kasım 2023, 09:21
Bu karışım 5 dakikada bembeyaz yapacak! Görünce şok geçireceğiniz fayans derz arası temizleme yöntemi!

Banyo fayansları zamanla su lekeleri, sabun kalıntıları ve kireç birikintileri nedeniyle sararabilir, bu da sağlıksız bir görünüm oluşturabilir. Ancak endişelenmeyin, doğal yöntemlerle bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. İşte fayans aralarını bembeyaz yapacak o yöntem...

🍏🥄 DOĞAL DERZ TEMİZLEYİCİ FORMÜL

🌊 Yarım su bardağı elma sirkesi ve çeyrek su bardağı suyu bir kapta birleştirin.

🧪 2 yemek kaşığı karbonatı bu karışıma ekleyin (bu karışımın köpürebileceğini unutmayın, dikkatli olun).

🧪 Karışımı iyice karıştırın ve bir sprey şişesine dökün.

🕒 Derzlerin üzerine bu karışımı püskürtün ve birkaç dakika bekleyin.

🦷 Harç çizgilerini bir diş fırçası veya temiz bir fırça ile ovun.

💧 Son olarak temiz suyla durulayın ve kurulayın.

🌍 Bu karışım, derzlerin arasındaki kir ve lekeleri etkili bir şekilde temizlerken, çevre dostu bir temizlik seçeneği sunar.

⚪ Kararmış Derzleri Beyazlatma:

⚗️ Eğer derzleriniz kararmışsa, çamaşır suyu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

⚠️ESKİ DERZLERİ YENİLEME:

🛠️ Eski derzleri yenilemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Harcı bir kovaya dökün ve yavaşça su ekleyin.

🔧 2. Toz derz dolgusunu suyla karıştırın. Bu işlemi hızlandırmak için karışık uçlu bir matkap kullanabilirsiniz.

🕔3. Harcın hafifçe sertleşmesi için 5-10 dakika bekleyin.

🧱4. Harcı fayansların üzerine dökün ve mala kullanarak yayın.

⚖️ 5. Harç kanallarını eşit bir şekilde doldurduğunuzdan emin olun.

🧼 6. Fazla harçı temizleyin ve kurumasını bekleyin.

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