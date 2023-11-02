1 kilosu 200 TL! Bu fiyata rağmen kapış kapış satılıyor! Pazarcılar servet kazanacak

Karabük pazarlarında nadir bulunan ve bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantar ı, yerini tezgaha almış durumda. Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen bu özel mantar türü, lezzeti ile sofraların vazgeçilmezi haline geliyor.

Kanlıca mantarı, Safranbolu Kıranköy'deki eski perşembe pazarında bulunuyor ve toplanması oldukça zahmetli olduğu için oldukça değerli bir ürün olarak kabul ediliyor. Halk arasında çıntar, çam meltisi, melki mantarı, kızıliçi mantarı veya tillice mantarı olarak da bilinen bu eşsiz mantar, lezzetiyle öne çıkıyor.