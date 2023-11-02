1 kilosu 200 TL! Bu fiyata rağmen kapış kapış satılıyor! Pazarcılar servet kazanacak

Karabük pazarlarında nadir bulunan ve bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı, lezzeti ve özel yetişme koşulları nedeniyle sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. İşte detaylar...
Karabük pazarlarında nadir bulunan ve bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı, lezzeti ve özel yetişme koşulları nedeniyle sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. İşte detaylar...
200 TL'YE SATILIYOR!
Karabük pazarlarında nadir bulunan ve bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı, yerini tezgaha almış durumda. Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen bu özel mantar türü, lezzeti ile sofraların vazgeçilmezi haline geliyor.
Kanlıca mantarı, Safranbolu Kıranköy'deki eski perşembe pazarında bulunuyor ve toplanması oldukça zahmetli olduğu için oldukça değerli bir ürün olarak kabul ediliyor. Halk arasında çıntar, çam meltisi, melki mantarı, kızıliçi mantarı veya tillice mantarı olarak da bilinen bu eşsiz mantar, lezzetiyle öne çıkıyor.
Dünya genelinde, özellikle Avrupa'da, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye gibi ülkelerde bol miktarda bulunan kanlıca mantarı, yüksek miktarda amino asit içerirken aynı zamanda protein açısından önemli bir besin kaynağı olarak kabul ediliyor.
Kanlıca mantarı, bu özel doğal ürünü arayanlar için pazar tezgahlarında 200 lira gibi bir fiyatla satılıyor. Bu lezzetli mantar türü, yerel lezzetlere ilgi duyanlar için sofraları zenginleştiren bir seçenek sunuyor.