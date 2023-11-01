Görünce şok geçireceğiniz fayans derz arası temizleme yöntemi! Bu karışım 5 dakikada bembeyaz yapacak

Fayans aralarını ne yaparsanız yapın beyazlatamıyorsanız bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. İşte derz aralarını dakikalar içinde temizleyen o yöntem...

🧪 Karışımı iyice karıştırın ve bir sprey şişesine dökün.

🧪 2 yemek kaşığı karbonatı bu karışıma ekleyin (bu karışımın köpürebileceğini unutmayın, dikkatli olun).

🌊 Yarım su bardağı elma sirkesi ve çeyrek su bardağı suyu bir kapta birleştirin.

🕒 Derzlerin üzerine bu karışımı püskürtün ve birkaç dakika bekleyin.

🦷 Harç çizgilerini bir diş fırçası veya temiz bir fırça ile ovun.

💧 Son olarak temiz suyla durulayın ve kurulayın.

🌍 Bu karışım, derzlerin arasındaki kir ve lekeleri etkili bir şekilde temizlerken, çevre dostu bir temizlik seçeneği sunar.