Görünce şok geçireceğiniz fayans derz arası temizleme yöntemi! Bu karışım 5 dakikada bembeyaz yapacak

Fayans aralarını ne yaparsanız yapın beyazlatamıyorsanız bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. İşte derz aralarını dakikalar içinde temizleyen o yöntem...
Fayans aralarını ne yaparsanız yapın beyazlatamıyorsanız bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. İşte derz aralarını dakikalar içinde temizleyen o yöntem...
🍏🥄 DOĞAL DERZ TEMİZLEYİCİ FORMÜL
🌊 Yarım su bardağı elma sirkesi ve çeyrek su bardağı suyu bir kapta birleştirin.
🧪 2 yemek kaşığı karbonatı bu karışıma ekleyin (bu karışımın köpürebileceğini unutmayın, dikkatli olun).
🧪 Karışımı iyice karıştırın ve bir sprey şişesine dökün.
🕒 Derzlerin üzerine bu karışımı püskürtün ve birkaç dakika bekleyin.
🦷 Harç çizgilerini bir diş fırçası veya temiz bir fırça ile ovun.
💧 Son olarak temiz suyla durulayın ve kurulayın.
🌍 Bu karışım, derzlerin arasındaki kir ve lekeleri etkili bir şekilde temizlerken, çevre dostu bir temizlik seçeneği sunar.
⚪ Kararmış Derzleri Beyazlatma:
⚗️ Eğer derzleriniz kararmışsa, çamaşır suyu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.
⚠️ESKİ DERZLERİ YENİLEME:
🛠️ Eski derzleri yenilemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. Harcı bir kovaya dökün ve yavaşça su ekleyin.
🔧 2. Toz derz dolgusunu suyla karıştırın. Bu işlemi hızlandırmak için karışık uçlu bir matkap kullanabilirsiniz.
🕔3. Harcın hafifçe sertleşmesi için 5-10 dakika bekleyin.
🧱4. Harcı fayansların üzerine dökün ve mala kullanarak yayın.
⚖️ 5. Harç kanallarını eşit bir şekilde doldurduğunuzdan emin olun.
🧼 6. Fazla harçı temizleyin ve kurumasını bekleyin.