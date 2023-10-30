Hodri meydan! Gözlerini ve IQ’nu test et: 299 adet 0 harfi arasındaki 6 Q harfini bulabilir misin?

Optik yanılsamalar aynı zamanda IQ testi yapmak için de kullanılabilir. Bazı optik yanılsamalar, algı ve problem çözme becerilerimizi sınamak için tasarlanmıştır. Örneğin, bazı optik yanılsamalar gizli nesneleri veya desenleri tanımamızı veya bulmacaları çözmeyi gerektirebilir.

Araştırmalar, daha yüksek IQ'ya sahip olan insanların optik yanılsamaları çözme konusunda daha iyiydi. Bu, daha yüksek IQ'ya sahip olan insanların görsel bilgiyi işleme ve sıradışı düşünme konusunda daha iyi olmaları nedeniyle gerçekleşir.

Sadece çok gözlemci olanlar, 12 saniye içinde kaç 'Q' gizlendiğini sayabilirler! optik yanılsama

Bu zorluğun, gözlem yeteneklerinizi ve baskı altında odaklanma yeteneğinizi test etmek için tasarlandığını söyleyebiliriz. Harf Q'lar göz önünde gizli, ancak dikkatlice bakmıyorsanız bulmak kolay olmayabilir.

Eğer 12 saniye içinde tüm Q'ları bulabilirseniz, o zaman siz çok dikkatli bir kişisiniz demektir! Eğer daha uzun sürerse veya tüm Q'ları bulamazsanız endişelenmeyin. Bu zorlu bir görevdir ve en dikkatli insanlar bile optik yanılsamalar tarafından kandırılabilirler.