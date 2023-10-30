Bu meslekte çalıştıracak işçi bulamıyorlar: Çırak maaşı 20 bin TL, usta maaşı 50 bin TL!

Konya'nın mermer sektörü, işçi bulma sorunlarıyla karşı karşıya. Gençlerin, tozlu ve ağır bir iş olduğu için bu mesleği tercih etmemesi, mermercilere çırak ve usta bulma konusunda ciddi zorluklar yaşatıyor. Aylık 20 bin lira maaş teklif eden iş sahipleri, çalıştıracak usta bulmakta bile güçlük çekiyor.

Konya'da faaliyet gösteren mermer atölyelerinden birinin sahibi Halil Tanır, "Ben çırak olarak başladım bu işe, 18 yaşında çıraklığından gelmeyim. Başladığımda tabii ilk önce işten anlamıyordum. Ağır bir meslek olduğu için zordu, ustanın işi kolay. Çırağın işi zor harcı getiriyor, taşı getiriyor. Usta sadece teraziye bakıyor ve ölçüyü alıyor. Bu işi hemen öğrenmem lazım diye düşündüm ve 6 ay içinde usta oldum. Sistem bu şekilde ilerliyor. Şu anda biz yevmiyeci çalıştırdığımız ustaların ücreti bin 500 lira, 2 bin lira arasında çalıştırıyoruz. Kaliteli ustayı 2 bin liradan aşağı çalıştıramazsınız. 26 gün boyunca çalışırsa bu usta matematiksel olarak hesap yaptığın zaman aylık geliri 50 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

Mermer sektörü, ekonomik getirisi yüksek olmasına rağmen gençler arasında pek tercih edilmeyen mesleklerden biri olarak öne çıkıyor. Halil Tanır, mermerciliğin geleceğinin parlak olduğunu ve para kazanma potansiyeli yüksek bir meslek olduğunu vurguluyor. Ancak, sektörde yaşanan işçi sıkıntısı geleceği tehdit ediyor.

Tanır, "Bizim sektör biraz ağır ve tozlu olduğu için hiç kimse tercih etmiyor. Biz bu konudan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim üst nesilden sonra bizden sonraki nesil yetişmedi. Ve gelmiyorlar artık, herkes hazır iş istiyor. Temiz iş düşünüyorlar, markette çalışayım, tezgahtarlık yapayım. Bütün gençlik şu anda üniversite mezunu olmuş. Mağazada satış pazarlama yapıyorlar. Ama mermere gelmiyor. Mermerin mimarı yok. Üniversitesi yok. Bu üniversitenin mimarı zaten kendin yapıyorsun. Yani istek olduğu sürece yapamayacağın iş yok mermerde. Benim kendi çocuklarım çalışıyor. Biri 22 yaşında diğeri ise 20 yaşında ve ben o nesilleri şu anda yetiştirmeye çalışıyorum. Bizim geçmiş yıllarda yetiştirdiğimiz ustalar hepsi dükkanı açtılar. Bunlar iş sahibi oldu, mutluyuz. Bir yönden de mutsuzuz, nedeni ise yetiştirdiğimiz elemanlar askerden geldi, işi bıraktı ben elemansız kaldım. Geleceği parlak meslek para kazanma yönünde en kazançlı mesleklerden biri mermer. Her zaman iş vardır" şeklinde konuşuyor.