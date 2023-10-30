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Bu meslekte çalıştıracak işçi bulamıyorlar: Çırak maaşı 20 bin TL, usta maaşı 50 bin TL!

Konya'da mermer sektöründe çalışan işletmeler, nitelikli ustalar ve çıraklar bulma konusunda giderek artan bir zorlukla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.. Mermer işçiliği, tozlu ve ağır bir iş olmasının yanı sıra, gençlerin tercih etmediği bir sektör olarak öne çıkıyor. Ustalar, aylık 20 bin lira maaş teklifine rağmen çıraklar için başvuru yapacak gençlerin azlığından yakınıyorlar. Aynı şekilde, 50 bin lira gibi cazip maaşlar sunan işletmeler, deneyimli mermercileri bulmakta da güçlük çekiyorlar. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 14:57 Güncelleme 30 Ekim 2023, 14:57
Bu meslekte çalıştıracak işçi bulamıyorlar: Çırak maaşı 20 bin TL, usta maaşı 50 bin TL!

Konya'nın mermer sektörü, işçi bulma sorunlarıyla karşı karşıya. Gençlerin, tozlu ve ağır bir iş olduğu için bu mesleği tercih etmemesi, mermercilere çırak ve usta bulma konusunda ciddi zorluklar yaşatıyor. Aylık 20 bin lira maaş teklif eden iş sahipleri, çalıştıracak usta bulmakta bile güçlük çekiyor.

Konya'da faaliyet gösteren mermer atölyelerinden birinin sahibi Halil Tanır, "Ben çırak olarak başladım bu işe, 18 yaşında çıraklığından gelmeyim. Başladığımda tabii ilk önce işten anlamıyordum. Ağır bir meslek olduğu için zordu, ustanın işi kolay. Çırağın işi zor harcı getiriyor, taşı getiriyor. Usta sadece teraziye bakıyor ve ölçüyü alıyor. Bu işi hemen öğrenmem lazım diye düşündüm ve 6 ay içinde usta oldum. Sistem bu şekilde ilerliyor. Şu anda biz yevmiyeci çalıştırdığımız ustaların ücreti bin 500 lira, 2 bin lira arasında çalıştırıyoruz. Kaliteli ustayı 2 bin liradan aşağı çalıştıramazsınız. 26 gün boyunca çalışırsa bu usta matematiksel olarak hesap yaptığın zaman aylık geliri 50 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

Mermer sektörü, ekonomik getirisi yüksek olmasına rağmen gençler arasında pek tercih edilmeyen mesleklerden biri olarak öne çıkıyor. Halil Tanır, mermerciliğin geleceğinin parlak olduğunu ve para kazanma potansiyeli yüksek bir meslek olduğunu vurguluyor. Ancak, sektörde yaşanan işçi sıkıntısı geleceği tehdit ediyor.

Tanır, "Bizim sektör biraz ağır ve tozlu olduğu için hiç kimse tercih etmiyor. Biz bu konudan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim üst nesilden sonra bizden sonraki nesil yetişmedi. Ve gelmiyorlar artık, herkes hazır iş istiyor. Temiz iş düşünüyorlar, markette çalışayım, tezgahtarlık yapayım. Bütün gençlik şu anda üniversite mezunu olmuş. Mağazada satış pazarlama yapıyorlar. Ama mermere gelmiyor. Mermerin mimarı yok. Üniversitesi yok. Bu üniversitenin mimarı zaten kendin yapıyorsun. Yani istek olduğu sürece yapamayacağın iş yok mermerde. Benim kendi çocuklarım çalışıyor. Biri 22 yaşında diğeri ise 20 yaşında ve ben o nesilleri şu anda yetiştirmeye çalışıyorum. Bizim geçmiş yıllarda yetiştirdiğimiz ustalar hepsi dükkanı açtılar. Bunlar iş sahibi oldu, mutluyuz. Bir yönden de mutsuzuz, nedeni ise yetiştirdiğimiz elemanlar askerden geldi, işi bıraktı ben elemansız kaldım. Geleceği parlak meslek para kazanma yönünde en kazançlı mesleklerden biri mermer. Her zaman iş vardır" şeklinde konuşuyor.

Mermer sektöründe çırak ve usta bulma sorunu, iş sahiplerini emeklilik planlarını ertelemeye zorluyor. Halil Tanır, "Ben 5 sene önce dedim ki, 5 sene sonra emekli olacağım dedim. Ve şu anda diyorum ki, ben daha 15 sene daha çalışacağım. Çünkü çırak, kalfa ve usta yok. Yeni üniversite mezunu olabilirsin ama okuyamıyorsan gel bir sanat öğren. Eskiden bize altın bilezik derlerdi. Mesleği öğrendiğin zaman altın bileziği aldın derlerdi. Gençlerin bu mesleğe yönelmesi lazım. Biz bunu gençlere değil, ailelerine söylememiz lazım ki aileleri ona göre yönlendirsin. Bunu gençliğe aşılamamız lazım. Biz de asgari ücret yok. Asgari ücretin üzerine gelen bir maaş var. Yani çırak biz de en kötü 20 bin lira maaş alır" diyor.

Mermer atölyesinde kalfa olarak çalışan Mustafa Tanır ise, "Bizim mermercilik mesleğinin eski zorlukları kalmadı. Şimdi portifler, iş makineleri olduğu için kolay. Makinelerimiz zaten otomatik kesim. Önceden kara düzen makinelerle çalışıyorduk. Şimdiki ilk bir yükleme yapıyoruz, o taşı da portif ile atıyoruz. Ondan dolayı işimiz, sektörümüz kolaylaştı. Çalışacak bir eleman bulamıyoruz. En kötü 20 ile 25 bin lira arasında maaş veriyoruz. Ama çalışacak kimseyi bulamıyoruz. İş toz diye gelen kimse olmadığından yani belki de 5 veya 10 sene sonra bu sektörlerin biteceğini tahmin ediyoruz. Gelecek çırak en kötü 3 ay içinde usta olur zaten. Çünkü bir bilgisayar kullanabiliyorsan sistemi hemen çözebilir atölyede" şeklinde konuşuyor.

Mermerciler, gelecekteki nesillerin bu mesleğe ilgi göstermesini ve geliştirmesini umut ediyor. Ancak, gençler arasında popüler olmayan ve zorlu bir fiziksel çalışma gerektiren bu mesleğin, ekonomik getirisi ve geleceği hala parlak bir sektör olmaya devam ediyor.

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