Yaz sıcaklarında mışıl mışıl uyumanın püf noktası ortaya çıktı

Uyku araştırmaları alanında çalışmalar yapan Sleep Foundation uzmanı Dr. Michael Breus (2024), sıcak yaz gecelerinde serin uyumak için en etkili yöntemi açıkladı.

Sıcak yaz gecelerinde rahat bir uyku uyumak, çoğu kişi için büyük bir sorun haline geliyor. Klimalar, vantilatörler, açık pencereler ve ince çarşaflar bile bazen yeterli olmuyor. Ancak uzmanlara göre, bu sorun için daha doğal ve etkili bir çözüm mevcut.

YANLIŞ BİLİNEN YÖNTEM: KIYAFETSİZ UYUMAK Uzmanlar, kıyafetsiz uyumanın vücudu serin tutmak yerine tam tersi etki yarattığını belirtiyor. Vücut, uyku sırasında terler ve bu terin buharlaşması serinleme sağlar. Üzerinde kıyafet olmayan kişilerde ise ter ciltte kalır ve buharlaşamaz, böylece serinleme gerçekleşmez. Bu durum, gece boyunca sıcaklık hissinin artmasına ve uyku kalitesinin bozulmasına yol açar.