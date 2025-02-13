Yapmanız gereken şey bu; Çamaşırlarınızı hep yanlış yıkıyorsunuz

Günlük hayatın vazgeçilmezi olan çamaşır yıkama konusunda yapılan yeni araştırmalar, çoğumuzun farkında olmadan büyük bir hata yaptığını ortaya koydu.
Çamaşır makineleri, her yıl dünya çapında 62 milyon ton karbondioksit salınımına neden oluyor. Avrupa'da çamaşır yıkamayla ilgili emisyonların %60'ı suyun ısıtılmasından kaynaklanıyor. Araştırmalara göre, birkaç günde bir çamaşır yıkamanın karbon ayak izi, Londra'dan Glasgow'a uçak yolculuğu yapmaya eşdeğer!
Üstelik sadece enerji tüketimi değil, çamaşır makineleri mikroplastik liflerin doğaya salınmasına da yol açıyor. Nottingham Trent Üniversitesi'nden araştırmacı Sajida Gordon, özellikle polyester ve akrilik kumaşların yıkama başına 700.000 mikroplastik lif salabileceğini belirtiyor. Bu lifler atık su arıtma tesislerinden geçerek nehirlere, okyanuslara ve besin zincirine karışıyor.
ADEME'nin önerilerine göre kıyafetlerin gereksiz yıkanmasını önlemek için şu sıklıkta yıkanması gerekiyor:
👚 Tişörtler: 5 kez giyildikten sonra
👖 Kot Pantolonlar: 30 gün boyunca giyilebilir
🧥 Kazaklar & Hırkalar: Altına bir şey giyildiğinde 4-5 kez kullanılabilir
👙 İç Çamaşırları: Her kullanım sonrası yıkanmalı
🏋️♂️ Spor Kıyafetleri: 3 kez giyildikten sonra yıkanmalı (Bu öneri tartışmalı!)
Özellikle spor kıyafetleriyle ilgili bu öneri hijyen tartışmalarına yol açtı. Uzman Heidi Phillips, terin ve bakterilerin hızla çoğalabileceğini belirterek, spor kıyafetlerinin her kullanım sonrası yıkanması gerektiğini vurguluyor.
Daha sürdürülebilir bir yaşam için çamaşır yıkama sıklığımızı azaltmak kadar, nasıl yıkadığımız da önemli. İşte bazı öneriler:
✅ Daha düşük sıcaklıkta yıkayın: Enerji tüketimini azaltır ve mikroplastik salınımını düşürür.
✅ Mikrofiber yakalayan çamaşır torbaları kullanın: Giysilerden dökülen lifleri tutarak doğaya salınımı önler.
✅ Fosfatsız, biyolojik olarak parçalanabilir deterjanlar tercih edin: Kimyasal kirliliği azaltır.
✅ Kumaş yumuşatıcı kullanmayın: Bunun yerine sirke gibi doğal alternatifleri tercih edin.
✅ Havalandırmayı deneyin: Hafif kokular için giysileri havalandırarak tekrar kullanılabilir hale getirin.
✅ Leke temizleme yöntemlerine yönelin: Küçük lekeler için tüm kıyafeti yıkamak yerine lokal temizlik yapın.