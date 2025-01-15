Yağ yaktıran doğal meyve suyu; Mikropları yok ediyor, metabolizmayı ateşliyor!

Metabolizmanızı hızlandırmak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkün mü? Washington Eyalet Üniversitesi'nin öncülük ettiği bir çalışma, düzenli mürver suyu tüketiminin bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkileyerek hem kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü hem de yağ yakımını artırdığını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:11 PAYLAŞ ABONE OL

Bilim insanları, kilo vermenin doğal bir yolunu keşfetti! Washington Eyalet Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir araştırmaya göre, her gün düzenli olarak bu suyu tüketmek, bağırsak sağlığını iyileştirirken metabolizmayı hızlandırabilir. Bu çarpıcı sonuçlar, aşırı kilolu bireylerde glikoz toleransı ve yağ yakımında önemli gelişmeler sağladığını gösteriyor.

Fotoğraflar: AA BİLİM İNSANLARI YENİ KİLO VERME YÖNTEMİ Washington Eyalet Üniversitesi liderliğinde yapılan bir çalışma, mürver suyunun kilo verme ve metabolizma üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre, her gün düzenli olarak 12 ons (yaklaşık 350 ml) mürver suyu tüketmek, aşırı kilolu yetişkinlerin bağırsak mikrobiyomunu iyileştirerek metabolizmayı destekleyebilir. Nutrients dergisinde yayımlanan bu klinik deneyde, katılımcılarda sağlıklı bağırsak bakterilerinde artış, zararlı bakterilerde azalma, daha iyi glikoz toleransı ve yağ oksidasyonunda belirgin bir gelişme gözlemlendi.