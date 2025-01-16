Uykusuz gecelere veda: 5 dakikada uyumanızı sağlayacak basit teknik!

Hepimiz zaman zaman uykuya dalmakta zorlanıyoruz. Bu durum, hem fiziksel hem de zihinsel olarak bizi olumsuz etkileyebiliyor. Ancak, sadece birkaç dakika içinde sizi uykuya sürükleyecek basit bir teknik var.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 21:28 PAYLAŞ ABONE OL

Bir türlü uykuya dalamıyor ve yatağınızda dönüp duruyorsanız, bilişsel karıştırma adı verilen bu teknik tam size göre! Bilimsel olarak desteklenen bu yöntem, beyninizi rahatlatıp zihninizi stresten uzaklaştırarak sadece 5 dakikada uykuya dalmanızı sağlıyor.

Fotoğraflar: AA BİLİŞSEL KARIŞTIRMA NEDİR? Bilişsel karıştırma, beynimizi hafifçe oyalayarak aşırı düşünmeyi önleyen bir zihinsel yöntemdir. Genellikle yatakta dönüp dururken ertesi günü planlar veya endişeleniriz. Bu teknik ise, beynimizi stresli düşüncelerden uzaklaştırarak basit ve ilgisiz kelimelere odaklanmamızı sağlar. Böylece zihin sakinleşir ve uykuya geçiş kolaylaşır. BU TEKNİK NASIL ÇALIŞIR? Bilişsel karıştırma tekniği, düşüncelerinizi "kontrollü bir şekilde karıştırma" fikrine dayanır. İşte bu tekniği uygulamak için adımlar: -Basit bir kelime seçin: Örneğin, "kuş" kelimesini ele alın. -Harf harf düşünün: Kelimenin ilk harfinden başlayarak, o harfle başlayan kelimeler düşünün. Örneğin: "K" harfi için: Kalem, kedi, kavun. "U" harfi için: Uçurtma, uzay, un. "Ş" harfi için: Şemsiye, şeker, şapka. -Son harfe kadar devam edin: Tüm harfleri bitirdiğinizde muhtemelen çoktan uyumuş olacaksınız.