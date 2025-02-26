Türkan Şoray’ın Türkish Delight makyajı viral oldu! Yeşilçam’ın yıldızından genç kızlara tavsiye

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray , yalnızca oyunculuğuyla değil, yıllardır koruduğu zarafeti ve kendine has makyaj tarzıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son dönemde sosyal medyada, gençlerin Türkan Şoray'ın makyaj stilini taklit ettiği videolar hızla yayılınca, usta oyuncudan gençlere önemli bir tavsiye geldi .

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💬 ŞORAY'DAN DOĞALLIK ÇAĞRISI!

Usta oyuncu, kendisine benzemeye çalışan gençlerin bu ilgisini büyük bir tebessümle izlediğini belirtti. Şoray geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide konuyla ilgili şunları söyledi:

🗣️ "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları."