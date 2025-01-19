Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2024’te tüketicilerin en çok şikayet ettiği ürünler listesi

Tüketici şikayetlerinde 2024 yılı rekorlarla dolu bir yıl oldu. Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı rapor, vatandaşların en çok hangi ürünlerden şikayet ettiğini ve şikayetlerdeki dikkat çeken artışı gözler önüne serdi.
2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 755 bin 997 başvuru yapılırken, 762 bin 100 uyuşmazlık karara bağlandı. Başvuruların toplam parasal değeri ise yaklaşık 7 milyar lira olarak kaydedildi. Bu tutar, bir önceki yıl olan 2023'teki 4 milyar lira seviyesine göre yüzde 75 oranında bir artış olduğunu gösteriyor.
Başvuruların yüzde 67'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapıldı. Bu durum, tüketicilerin elektronik başvuru yöntemlerini daha fazla tercih ettiğini ortaya koydu.
Başvuruların büyük bir kısmı, tüketicilerin satın aldıkları ürün veya hizmetlerde bedel iadesi talebiyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 293 bin başvuru, bedel iadesi talebini içerirken, 204 bin başvuru ürün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi talebiyle yapıldı. Diğer başvurular arasında ücretsiz onarım ve bedelden indirim talepleri yer aldı.
2024 yılına ilişkin verilere göre, tüketicilerin en fazla şikayet ettiği ürün grubu ayakkabılar oldu. Şikayetlerin yüzde 13,2'sine denk gelen 100 bin 448 başvuru ayakkabı şikayetlerini içeriyor. Ayakkabıyı sırasıyla şu ürün ve hizmetler takip etti:
Kıyafet: Yüzde 4,86 (36 bin 800 başvuru)
Kredi kartı üyelik ücreti: Yüzde 4,85 (36 bin 725 başvuru)
Cep telefonu: Yüzde 4,09 (30 bin 959 başvuru)
Mobilya: Yüzde 3,94 (29 bin 846 başvuru)
İnternet abonelikleri: Yüzde 3,80 (28 bin 733 başvuru)
GSM abonelikleri: Yüzde 2,82 (21 bin 328 başvuru)
Sektör bazında yapılan incelemelerde, perakende ticaret sektörü toplam başvuruların yüzde 58,79'unu oluşturarak ilk sırada yer aldı. Bu sektörü şu sektörler izledi:
Finansal hizmetler: Yüzde 10,14 (76 bin 702 başvuru)
Abonelik hizmetleri: Yüzde 9,79 (74 bin 70 başvuru)
Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve uyuşmazlıkların hızlı çözümü noktasında Tüketici Hakem Heyetlerinin kritik bir rol oynadığını belirtti. Bakanlık, başvuruların hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmaya devam edeceğini vurguladı. Bu kapsamda, tüketicilerin haklarını koruma süreçlerinde daha bilinçli davranmalarını sağlayacak eğitim ve farkındalık çalışmaları da öncelikli hedefler arasında yer alıyor.