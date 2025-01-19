Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2024’te tüketicilerin en çok şikayet ettiği ürünler listesi

Tüketici şikayetlerinde 2024 yılı rekorlarla dolu bir yıl oldu. Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı rapor, vatandaşların en çok hangi ürünlerden şikayet ettiğini ve şikayetlerdeki dikkat çeken artışı gözler önüne serdi.

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TÜKETİCİ BAŞVURULARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 755 bin 997 başvuru yapılırken, 762 bin 100 uyuşmazlık karara bağlandı. Başvuruların toplam parasal değeri ise yaklaşık 7 milyar lira olarak kaydedildi. Bu tutar, bir önceki yıl olan 2023'teki 4 milyar lira seviyesine göre yüzde 75 oranında bir artış olduğunu gösteriyor.

Başvuruların yüzde 67'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapıldı. Bu durum, tüketicilerin elektronik başvuru yöntemlerini daha fazla tercih ettiğini ortaya koydu.

EN FAZLA TALEP: BEDEL İADESİ

Başvuruların büyük bir kısmı, tüketicilerin satın aldıkları ürün veya hizmetlerde bedel iadesi talebiyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 293 bin başvuru, bedel iadesi talebini içerirken, 204 bin başvuru ürün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi talebiyle yapıldı. Diğer başvurular arasında ücretsiz onarım ve bedelden indirim talepleri yer aldı.