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Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler: 17-19 Şubat’ta hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Kooperatifi, 17-19 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel indirim kataloğunu duyurdu. "Fırsat Dolu Hafta Sonu" başlığıyla satışa sunulan bu broşür, raflardaki yerini almaya başladı. Katalogda, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok farklı kategoriden ürün bulunuyor. Peki bu hafta hangi kampanyalar var? İşte KOOP marketlerde indirimli ürünler…

Giriş Tarihi: 16.02.2025 13:05
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Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler: 17-19 Şubat’ta hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Kooperatifi, 17-19 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini açıkladı. KOOP marketlerde üç gün boyunca sunulacak olan bu indirimli ürünler alışveriş severler tarafından takip ediliyor. İşte Tarım Kredi Market indirim kataloğundaki fiyat listesi…

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL ÜRÜNLERİ

  • SAREX 3150 COFFY TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ: 1.099,00 TL

  • SAREX 2100 ELİTE BLENDER: 739,00 TL

  • SAREX 4200 STELLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ: 719,00 TL

  • SAREX 3510 SOLEY BUHARLI ÜTÜ: 949,00 TL

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

  • Tavuk But Çeşitleri (kg): 69,00 TL

  • Süzme Peynir (900 g): 154,90 TL

  • Kaşar Peyniri (600 g): 199,90 TL

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

  • Aqua Bambu Kağıt Havlu 3 Katlı 12'li: 104,90 TL

  • Elit Matik Toz Deterjan Beyazlar-Renkliler 5 kg: 149,00 TL

  • Elit Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu: 99,90 TL

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

  • Duru Hydro Pure Kalıp Sabun Çeşitleri (Aloe Vera, Sakura Çiçeği 270 g): 49,90 TL

  • Dalin Klasik Islak Havlu (3*56): 64,90 TL

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

  • Isıl İşlem Görmüş Dana Parmak Sucuk (300 g): 149,00 TL

  • Dana Soyulmuş Sosis (250 g): 85,00 TL

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

  • Akdeniz Platinyum Çelik Tencere Seti 9 Parça: 5.199,00 TL

  • Emaye Caydanlık Takımı Renkli Çeşitleri Krem, Pembe, Yeşil: 599,00 TL

  • Emaye Silver Saklama Kabı 3'lü Set Pembe, Krem, Yeşil 12-14-16 cm: 399,00 TL

  • Kılıçlar Vizyon Yemek Bıçak 3'lü: 159,00 TL

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

  • ONVO 55" FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55OVF9001UQ: 14.890,00 TL

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)