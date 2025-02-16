Tarım Kredi Kooperatifi, 17-19 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini açıkladı. KOOP marketlerde üç gün boyunca sunulacak olan bu indirimli ürünler alışveriş severler tarafından takip ediliyor. İşte Tarım Kredi Market indirim kataloğundaki fiyat listesi…
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL ÜRÜNLERİ
SAREX 3150 COFFY TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ: 1.099,00 TL
SAREX 2100 ELİTE BLENDER: 739,00 TL
SAREX 4200 STELLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ: 719,00 TL
SAREX 3510 SOLEY BUHARLI ÜTÜ: 949,00 TL
Tavuk But Çeşitleri (kg): 69,00 TL
Süzme Peynir (900 g): 154,90 TL
Kaşar Peyniri (600 g): 199,90 TL
Aqua Bambu Kağıt Havlu 3 Katlı 12'li: 104,90 TL
Elit Matik Toz Deterjan Beyazlar-Renkliler 5 kg: 149,00 TL
Elit Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu: 99,90 TL
Duru Hydro Pure Kalıp Sabun Çeşitleri (Aloe Vera, Sakura Çiçeği 270 g): 49,90 TL
Dalin Klasik Islak Havlu (3*56): 64,90 TL
Isıl İşlem Görmüş Dana Parmak Sucuk (300 g): 149,00 TL
Dana Soyulmuş Sosis (250 g): 85,00 TL
Akdeniz Platinyum Çelik Tencere Seti 9 Parça: 5.199,00 TL
Emaye Caydanlık Takımı Renkli Çeşitleri Krem, Pembe, Yeşil: 599,00 TL
Emaye Silver Saklama Kabı 3'lü Set Pembe, Krem, Yeşil 12-14-16 cm: 399,00 TL
Kılıçlar Vizyon Yemek Bıçak 3'lü: 159,00 TL