Tarım Kredi Kooperatifi, 17-19 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini açıkladı. KOOP marketlerde üç gün boyunca sunulacak olan bu indirimli ürünler alışveriş severler tarafından takip ediliyor. İşte Tarım Kredi Market indirim kataloğundaki fiyat listesi…