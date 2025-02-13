TABİİ Spor nasıl izlenir? 13 Şubat AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta? Canlı yayın bilgileri

Tabii Spor, internet üzerinden erişilebilen canlı yayınlarıyla UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. 13 Şubat'taki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç takip ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Tabii Spor maçları ne zaman?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı, Hollanda'nın Alkmaar şehrinde yer alan AFAS Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Tabii Spor'u izlemek için, öncelikle Tabii Premium üyesi olmak gerekmektedir. Tabii Premium üyeleri, Tabii Spor kanallarını canlı olarak takip edebilirler. Tabii Spor, telefon, tablet ve bilgisayar gibi farklı cihazlardan erişilebilmektedir. Ancak, izlemeye başlamadan önce, Tabii'nin resmi internet sitesi üzerinden üyelik oluşturulması gerekiyor.