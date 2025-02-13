Kadraj İkon TABİİ Spor nasıl izlenir? 13 Şubat AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta? Canlı yayın bilgileri

TABİİ Spor nasıl izlenir? 13 Şubat AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta? Canlı yayın bilgileri

Futbol severler için Tabii Spor canlı yayın maçları takip ediliyor. 13 Şubat’ta oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında gerçekleşecek. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? İşte maçın detayları…

Giriş Tarihi: 13.02.2025 14:31
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TABİİ Spor nasıl izlenir? 13 Şubat AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta? Canlı yayın bilgileri

Tabii Spor, internet üzerinden erişilebilen canlı yayınlarıyla UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. 13 Şubat'taki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında gerçekleşecek maç takip ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Tabii Spor maçları ne zaman?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar ile Galatasaray arasındaki maç, 13 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı, Hollanda'nın Alkmaar şehrinde yer alan AFAS Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Tabii Spor'u izlemek için, öncelikle Tabii Premium üyesi olmak gerekmektedir. Tabii Premium üyeleri, Tabii Spor kanallarını canlı olarak takip edebilirler. Tabii Spor, telefon, tablet ve bilgisayar gibi farklı cihazlardan erişilebilmektedir. Ancak, izlemeye başlamadan önce, Tabii'nin resmi internet sitesi üzerinden üyelik oluşturulması gerekiyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TABİİ SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tabii Spor'un canlı yayınlarına, Tabii'nin resmi web sitesi üzerinden erişebilir.