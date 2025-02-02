Skoda���dan otomobil severlere müjde! İndirimler 400 bin TL’yi buluyor

Bu kampanya kapsamında bazı modellerde tam 400 bin TL'ye varan indirimler sunuluyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Fotoğraflar: AA

🚗 Skoda'nın Yükselişi: Passat'ın Boşluğunu Doldurdu

Volkswagen'in efsane modeli Passatın üretiminin sona ermesiyle birlikte, Skoda'nın Superb ve Octavia modellerine olan ilgi büyük ölçüde arttı. Özellikle Türkiye'de sedan severlerin yeni gözdesi haline gelen bu modeller, sunduğu konfor ve teknolojiyle fark yaratıyor. Ancak talebin artması, fiyatları da bir o kadar yukarı çekti.

💰 2.2 Milyon TL'lik Superb, 1.8 Milyon TL'ye Düştü!

Geçtiğimiz günlerde bir dijital içeirk üretici tarafından yapılan bir araştırmada, İstanbul'daki Skoda bayileriyle iletişime geçilerek fiyat teklifleri alındı. Liste fiyatı yaklaşık 2.2 milyon TL olan Skoda Superb'in baz versiyonu için alınan teklifler, otomobil piyasasında adeta şok etkisi yarattı.

Telefon görüşmesiyle bile araç için 300 bin TL'lik bir indirim yapılabildi. Hatta yapılan pazarlıklarla birlikte fiyatın 1.8 milyon TL'ye kadar düşürülebileceği görüldü. Bu rakamlar, sadece birkaç telefon görüşmesiyle elde edilen indirimleri gösteriyor. Yüz yüze yapılan pazarlıklarda fiyatın daha da düşebileceği belirtiliyor.