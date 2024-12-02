Safiye Soyman'la buluşan Seda Sayan annesinin sağlık durumunu açıkladı! Yoğun bakıma alınmıştı...

Türk müziğinin vazgeçilmez iki ismi Safiye Soyman ve Seda Sayan, bir araya geldi.

Kahkahaların eksik olmadığı buluşmada, Seda Sayan annesi Ayşe Gürsaçer'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan, paylaşımında "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin'' notunu düşmüştü.

Instagram hesabından yeni paylaşım yapan Seda Sayan annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İŞTE ANNESİNİN SON SAĞLIK DURUMU

Seda Sayan, "Annem biliyorsunuz uzun zamandır yoğun bakımdaydı. Şimdi iyi makinelerle. Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Safiye'mi bu yüzden hiç göremiyordum, kavuştum. İnsan hastası olunca böyle oluyor. Allah bütün hastalara şifa versin." dedi.