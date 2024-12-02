Kadraj İkon Safiye Soyman'la buluşan Seda Sayan annesinin sağlık durumunu açıkladı! Yoğun bakıma alınmıştı...

Safiye Soyman'la buluşan Seda Sayan annesinin sağlık durumunu açıkladı! Yoğun bakıma alınmıştı...

Türk müziğinin iki güçlü ismi, Safiye Soyman ve Seda Sayan bir araya geldi. Soyman'la buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan, yoğun bakıma kaldırılan annesi Ayşe Gürsaçer’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 02.12.2024 21:01
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SEDA SAYAN ANNESİNİN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Türk müziğinin vazgeçilmez iki ismi Safiye Soyman ve Seda Sayan, bir araya geldi.

Seda Sayan annesinin sağlık durumunu duyurdu. (Takvim.com.tr)

Kahkahaların eksik olmadığı buluşmada, Seda Sayan annesi Ayşe Gürsaçer'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Seda Sayan'ın paylaşımı. (Takvim.com.tr / Ekran Görüntüsü)

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan, paylaşımında "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin'' notunu düşmüştü.

Seda Sayan (Instagram)

Instagram hesabından yeni paylaşım yapan Seda Sayan annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Seda Sayan annesinin sağlık durumunu duyurdu. (Takvim.com.tr)

İŞTE ANNESİNİN SON SAĞLIK DURUMU

Seda Sayan, "Annem biliyorsunuz uzun zamandır yoğun bakımdaydı. Şimdi iyi makinelerle. Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Safiye'mi bu yüzden hiç göremiyordum, kavuştum. İnsan hastası olunca böyle oluyor. Allah bütün hastalara şifa versin." dedi.

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