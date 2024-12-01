Kadraj İkon Pınar Deniz'in görümcesi paylaştı! Anne-baba olmak için gün sayan çiftten romantik fotoğraf

Pınar Deniz'in görümcesi paylaştı! Anne-baba olmak için gün sayan çiftten romantik fotoğraf

Roma'da birbirlerine "Evet" diyerek dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, şimdilerle bebek heyecanı yaşıyor. Çift oğullarını kucaklarına almak için gün sayarken bu kez sahneye Pınar Deniz’in görümcesi çıktı. Görümce Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın romantik karesini takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 01.12.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 19:03
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ANNE-BABA OLMAK İÇİN GÜN SAYAN ÇİFTTEN ROMANTİK FOTOĞRAF

Takvimler 17 Eylül'ü gösterdiğinde Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım Roma'da sade bir törenle dünyaevine girdi.

Bebek heyecanı yaşayan taze çiftten yepyeni aşk pozu. (Takvim.com.tr)

Nikah sonrası Pınar Deniz hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarını ise güzel oyuncu Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurdu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. (Instagram / Ekran Görüntüsü)

Erkek çocuk beklediklerini açıklayan çift şimdilerde anne-baba olmak için gün sayarken, Kaan Yıldırımın kardeşi Nilüfer Yıldırım, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Pınar Deniz'in görümcesinin o paylaşımı. (Instagram/Ekran Görüntüsü)

Görümce Nilüfer Yıldırım, sosyal medya hesabından Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın romantik fotoğrafını paylaştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. (Instagram/Ekran Görüntüsü)

"Aşk her haliyle güzel" yorumları yapılırken, bir kullanıcı "Bu poz tam olarak 'mutluluğun resmi' değil de ne?" diyerek dikkat çekti.

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