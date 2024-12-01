Pınar Deniz'in görümcesi paylaştı! Anne-baba olmak için gün sayan çiftten romantik fotoğraf

Takvimler 17 Eylül'ü gösterdiğinde Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım Roma'da sade bir törenle dünyaevine girdi.

Nikah sonrası Pınar Deniz hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarını ise güzel oyuncu Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurdu.

Erkek çocuk beklediklerini açıklayan çift şimdilerde anne-baba olmak için gün sayarken, Kaan Yıldırımın kardeşi Nilüfer Yıldırım, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Görümce Nilüfer Yıldırım, sosyal medya hesabından Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın romantik fotoğrafını paylaştı.

"Aşk her haliyle güzel" yorumları yapılırken, bir kullanıcı "Bu poz tam olarak 'mutluluğun resmi' değil de ne?" diyerek dikkat çekti.