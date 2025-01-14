Mikropları yok ediyor, metabolizmayı ateşliyor! Yağ yaktıran doğal meyve suyu

Metabolizmanızı hızlandırmak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkün mü? Washington Eyalet Üniversitesi'nin öncülük ettiği bir çalışma, düzenli mürver suyu tüketiminin bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkileyerek hem kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü hem de yağ yakımını artırdığını ortaya koydu.

Yeni bir araştırmaya göre, her gün düzenli olarak 12 ons (yaklaşık 350 ml) mürver suyu tüketmek, aşırı kilolu yetişkinlerin bağırsak mikrobiyomunu iyileştirerek metabolizmayı destekleyebilir. Nutrients dergisinde yayımlanan bu klinik deneyde, katılımcılarda sağlıklı bağırsak bakterilerinde artış, zararlı bakterilerde azalma, daha iyi glikoz toleransı ve yağ oksidasyonunda belirgin bir gelişme gözlemlendi.

Washington Eyalet Üniversitesi liderliğinde yapılan bir çalışma, mürver suyunun kilo verme ve metabolizma üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Mürver Suyunun Faydaları Nelerdir?

Mürver meyveleri, Avrupa'ya özgü ağaçlardan elde edilen ve yüksek antosiyanin içeriğiyle bilinen küçük koyu mor meyvelerdir. Bağışıklık sistemi destekleyici etkilerinin yanı sıra metabolizma üzerindeki olumlu etkileri de bu çalışmayla birlikte daha net anlaşılmış oldu.

Araştırmayı yürüten WSU Elson S. Floyd Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Patrick Solverson, "Mürver, uzun zamandır halk tıbbında kullanılan ancak ticari olarak yeterince değer görmeyen bir meyve. Çalışmamız, onun metabolik ve prebiyotik faydalarını doğruluyor" dedi.

Klinik Araştırma Detayları

Araştırma, 18 kilolu yetişkinin katıldığı randomize, plasebo kontrollü bir deneyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, bir hafta boyunca özel olarak üretilmiş mürver suyu veya benzer tada sahip bir plasebo tüketti.

Standart bir diyetin de uygulandığı bu süreçte, mürver suyu tüketen bireylerde şu sonuçlar elde edildi:

Bağırsak mikrobiyomu: Firmicutes ve actinobacteria gibi yararlı bakterilerde artış, zararlı bakterilerde azalma.

Kan şekeri kontrolü: Glikoz seviyelerinde %24'lük bir düşüş ve insülin seviyelerinde %9'luk bir azalma.

Yağ yakımı: Karbonhidrat tüketimi sonrası ve egzersiz sırasında yağ oksidasyonunda belirgin artış.

Antosiyaninlerin Rolü

Mürverin yüksek antosiyanin içeriği, bu faydaların temel kaynağı olarak gösteriliyor. Araştırmaya göre, bir kişinin 6 ons mürver suyunda bulunan antosiyanin miktarını başka bir meyveden alabilmesi için dört fincan böğürtlen tüketmesi gerekiyor.

Dr. Solverson, "Yiyecek ilaçtır," diyerek antosiyaninlerin anti-inflamatuar ve anti-diyabetik etkilerine dikkat çekiyor.