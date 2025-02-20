Mart’ta IBAN transferlerinde yeni dönem başlıyor! 9 gün sonra zorunlu olacak!

Bu yeni sistemin, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı etkili bir önlem olması bekleniyor. Bankalar, Mart ayı itibariyle internet ve mobil bankacılıkta para transferleri için yeni bir doğrulama sistemine geçiş yapacak.

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🔒 ÇİFTE DOĞRULAMA ZORUNLU OLACAK

Son yıllarda giderek artan online dolandırıcılık vakalarına karşı yeni önlemler alınıyor. Bankacılık sektöründe büyük bir dönüşüm yaratacak bu uygulama, her kullanıcının para transferi yapmadan önce ek bir doğrulama adımını tamamlamasını gerektirecek.

BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda, Mart ayı itibariyle havale ve EFT gibi para transferlerinde şu değişiklikler uygulanacak:

✅ İki Aşamalı Doğrulama: Kullanıcılar, para transferi yapmadan önce ek bir güvenlik kodu veya kimlik doğrulaması gerektiren bir sistemle karşılaşacak.

✅ SMS veya Mobil Uygulama Onayı: Transfer işlemleri, kullanıcının cep telefonuna gelen onay kodu veya bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılan doğrulama işlemiyle tamamlanacak.

✅ Tüm Bankalar İçin Zorunlu: Yeni sistem tüm bankalar için zorunlu hale gelecek ve bütün dijital bankacılık platformlarında uygulanacak.

Bu düzenlemenin, özellikle izinsiz kredi çekme ve başka hesaplara para aktarma gibi dolandırıcılık faaliyetlerini önlemeye yönelik etkili bir adım olması bekleniyor.