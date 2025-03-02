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Mart 2025 güncel sıfır otomobil fiyatları

Türkiye’de sıfır otomobil almak isteyenler için en güncel fiyatlar belli oldu! 2025 itibarıyla markaların yeni liste fiyatları ve kampanyaları duyuruldu. Araç fiyatlarında yaşanan değişimler ve en uygun fiyatlı modeller merak konusu olurken, Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP GSR modeli 1.049.900 TL ile en düşük fiyatlı seçenek olarak öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 02.03.2025 21:27
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Mart 2025 güncel sıfır otomobil fiyatları

Sıfır araç almak isteyenler için Mart 2025 fiyat listeleri güncellendi. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve üretim maliyetlerindeki artış, otomobil fiyatlarını etkilerken, markalar çeşitli kampanyalarla alıcıları cezbetmeye çalışıyor.

EN UCUZ SIFIR ARABA FİYATLARI

En Ucuz 0 KM Araçların Başlangıç Fiyatları

Togg – 1.440.000 TL

Renault – 1.078.000 TL

Chery – 1.670.000 TL

Dacia – 1.112.000 TL

Citroen – 1.510.000 TL

Opel – 1.190.900 TL

Peugeot – 1.267.500 TL

Ford – 1.509.000 TL

Hyundai – 965.000 TL

Kia – 1.118.000 TL

Skoda – 1.362.951 TL

Seat – 1.315.000 TL

Honda – 1.335.000 TL

Toyota – 1.590.000 TL

Fiat – 1.049.900 TL

Volkswagen – 1.407.000 TL

Nissan – 1.754.900 TL

MG – 1.399.000 TL

BMW – 2.483.000 TL

Mercedes – 2.547.200 TL

BYD – 1.284.500 TL

Tesla – 1.866.203 TL

⚠️ ÖNEMLİ UYARI

Listede yer alan bazı fiyatlar geçen aydan kalmış olabilir. Resmi bayi ve distribütörler tarafından yapılan güncellemeler doğrultusunda, en güncel fiyat bilgileri haberimize eklenecektir. Satın alma kararı vermeden önce yetkili bayilerden fiyat teyidi almanız önerilir.

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