Mart 2025 güncel sıfır otomobil fiyatları

Sıfır araç almak isteyenler için Mart 2025 fiyat listeleri güncellendi. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve üretim maliyetlerindeki artış, otomobil fiyatlarını etkilerken, markalar çeşitli kampanyalarla alıcıları cezbetmeye çalışıyor.
Togg – 1.440.000 TL
Renault – 1.078.000 TL
Chery – 1.670.000 TL
Dacia – 1.112.000 TL
Citroen – 1.510.000 TL
Opel – 1.190.900 TL
Peugeot – 1.267.500 TL
Ford – 1.509.000 TL
Hyundai – 965.000 TL
Kia – 1.118.000 TL
Skoda – 1.362.951 TL
Seat – 1.315.000 TL
Honda – 1.335.000 TL
Toyota – 1.590.000 TL
Fiat – 1.049.900 TL
Volkswagen – 1.407.000 TL
Nissan – 1.754.900 TL
MG – 1.399.000 TL
BMW – 2.483.000 TL
Mercedes – 2.547.200 TL
BYD – 1.284.500 TL
Tesla – 1.866.203 TL