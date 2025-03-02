Mart 2025 güncel sıfır otomobil fiyatları

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Listede yer alan bazı fiyatlar geçen aydan kalmış olabilir. Resmi bayi ve distribütörler tarafından yapılan güncellemeler doğrultusunda, en güncel fiyat bilgileri haberimize eklenecektir. Satın alma kararı vermeden önce yetkili bayilerden fiyat teyidi almanız önerilir.