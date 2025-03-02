Kredi Kartı ile borç döndürenlere sevindirici haber

Ekonomide normalleşme süreciyle birlikte kredi kartı nakit avans limitleri ve vade sürelerinde yeni bir düzenleme yapılması gündemde. Bu değişiklik, finansal esnekliği artıracak ve piyasada daha dengeli bir nakit akışı sağlayacak.

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💳 KREDİ KARTI KULLANICILARINA BÜYÜK KOLAYLIK

Kredi kartıyla borç çevirenler için sevindirici bir haber geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından daha önce getirilen nakit avans ve vade kısıtlamaları yeniden güzden geçiriliyor. Yeni ekonomi politikaları doğrultusunda nakit avans limitinin artırılması ve vade sayısının uzatılması planlanıyor.

📈 NAKİT AVANS LİMİTİ VE VADELERDE YENİ DÜZENLEME