Kadraj İkon "Köylü kadını" sözlerine Yağmur Atacan'dan şaşırtan yorum! Pınar Altuğ "Delirmedim" diyerek çıkıştı

"Köylü kadını" sözlerine Yağmur Atacan'dan şaşırtan yorum! Pınar Altuğ "Delirmedim" diyerek çıkıştı

Türk televizyonunun sevilen çiftlerinden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, sosyal medyada bir kez daha gündeme oturdu! Geçtiğimiz haftalarda Pınar Altuğ'un "Benden köylü kadını çıkmaz" sözlerini eşi Yağmur Atacan "Pınar'ın söyleyeceğini düşünmedim. Saçma sapan bir şeyler yazmışlar." diye yorumladığını açıkladı. O esnada ise Pınar Altuğ'dan cevap gecikmedi.

Giriş Tarihi: 02.12.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 23:52
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Köylü kadını sözlerine Yağmur Atacan’dan şaşırtan yorum! Pınar Altuğ Delirmedim herhalde diyerek çıkıştı

Türk televizyonunun gözde çifti Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, sosyal medyada bir kez daha gündeme damga vurdu.

Köylü kadını sözlerine Yağmur Atacan’dan şaşırtan yorum! Pınar Altuğ Delirmedim herhalde diyerek çıkıştı

Bir etkinlikte görüntülenen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan muhabirlerle sohbet etti.

Köylü kadını sözlerine Yağmur Atacan’dan şaşırtan yorum! Pınar Altuğ Delirmedim herhalde diyerek çıkıştı

Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yağmur Atacan'a Pınar Altuğ'un gündem olan "Benden köylü kadını çıkmaz" sözleri soruldu.

Köylü kadını sözlerine Yağmur Atacan’dan şaşırtan yorum! Pınar Altuğ Delirmedim herhalde diyerek çıkıştı

PINAR ALTUĞ ARAYA GİRDİ!

Yağmur Atacan gülümseyerek, "Ya sen böyle şeyler söylemezsin. 'Saçma sapan bir şeyler yazmışlar' dedim Pınar'a mutfakta. Pınar da 'yok söyledim' dedi." şeklinde açıklamada bulunurken Pınar Altuğ "Bir dakika" diyerek araya girdi.

Köylü kadını sözlerine Yağmur Atacan’dan şaşırtan yorum! Pınar Altuğ Delirmedim herhalde diyerek çıkıştı

"O KADAR DELİRMEDİM"

Pınar Altuğ, "Durup dururken kendi kendime böyle bir açıklama yapmadım. Çok şükür o kadar delirmedim. Sordular cevapladım" dedi.

Köylü kadını sözlerine Yağmur Atacan’dan şaşırtan yorum! Pınar Altuğ Delirmedim herhalde diyerek çıkıştı

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN

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