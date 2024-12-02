"Köylü kadını" sözlerine Yağmur Atacan'dan şaşırtan yorum! Pınar Altuğ "Delirmedim" diyerek çıkıştı

PINAR ALTUĞ ARAYA GİRDİ!

Yağmur Atacan gülümseyerek, "Ya sen böyle şeyler söylemezsin. 'Saçma sapan bir şeyler yazmışlar' dedim Pınar'a mutfakta. Pınar da 'yok söyledim' dedi." şeklinde açıklamada bulunurken Pınar Altuğ "Bir dakika" diyerek araya girdi.