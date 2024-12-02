"Köylü kadını" sözlerine Yağmur Atacan'dan şaşırtan yorum! Pınar Altuğ "Delirmedim" diyerek çıkıştı

Türk televizyonunun gözde çifti Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, sosyal medyada bir kez daha gündeme damga vurdu.
Bir etkinlikte görüntülenen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan muhabirlerle sohbet etti.
Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yağmur Atacan'a Pınar Altuğ'un gündem olan "Benden köylü kadını çıkmaz" sözleri soruldu.
PINAR ALTUĞ ARAYA GİRDİ!
Yağmur Atacan gülümseyerek, "Ya sen böyle şeyler söylemezsin. 'Saçma sapan bir şeyler yazmışlar' dedim Pınar'a mutfakta. Pınar da 'yok söyledim' dedi." şeklinde açıklamada bulunurken Pınar Altuğ "Bir dakika" diyerek araya girdi.
"O KADAR DELİRMEDİM"
Pınar Altuğ, "Durup dururken kendi kendime böyle bir açıklama yapmadım. Çok şükür o kadar delirmedim. Sordular cevapladım" dedi.
PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN