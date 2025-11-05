Kestane yapmanın püf noktası ortaya çıktı! Hem yumuşacık hem kolay soyuluyor

Uzmanlara göre kestaneyi suda bekletmek, hem kabuğun daha kolay soyulmasını sağlıyor hem de iç kısmının daha yumuşak olmasına yardımcı oluyor.

🍁 Kestane Seçimi: En Lezzetli Sonuç İçin İlk Adım

Kestane alırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta parlak kabuklu, iri ve dolgun olanları seçmek. Elinize aldığınızda hafif olmamalı; bu, içinin kurumuş olduğunu gösterir. Küçük bir test: Kestaneyi suya atın, suyun üstünde kalanları ayıklayın; batıyorsa tazedir.

🔪 Çizik Atma Sırrı: Patlamayan Kestanenin Kodu

Kestaneleri güzelce yıkadıktan sonra geniş tarafına keskin bir bıçakla "X" şeklinde çizik atın. Bu hem pişerken buharın dışarı çıkmasını sağlar hem de soyulmayı kolaylaştırır. Derinliği fazla olursa iç kısmı zarar görebilir, o yüzden sadece kabuğu kesecek kadar derinlik idealdir.