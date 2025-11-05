Kestane yapmanın püf noktası ortaya çıktı! Hem yumuşacık hem kolay soyuluyor

Uzmanlara göre kestaneyi suda bekletmek, hem kabuğun daha kolay soyulmasını sağlıyor hem de iç kısmının daha yumuşak olmasına yardımcı oluyor.
Kestane alırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta parlak kabuklu, iri ve dolgun olanları seçmek. Elinize aldığınızda hafif olmamalı; bu, içinin kurumuş olduğunu gösterir. Küçük bir test: Kestaneyi suya atın, suyun üstünde kalanları ayıklayın; batıyorsa tazedir.
Kestaneleri güzelce yıkadıktan sonra geniş tarafına keskin bir bıçakla "X" şeklinde çizik atın. Bu hem pişerken buharın dışarı çıkmasını sağlar hem de soyulmayı kolaylaştırır. Derinliği fazla olursa iç kısmı zarar görebilir, o yüzden sadece kabuğu kesecek kadar derinlik idealdir.
Malzemeler:
500 gram kestane
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı su
Hazırlanışı:
Çizdiğiniz kestaneleri derin bir kaba alın ve üzerine ılık su ekleyin. Yaklaşık 1 saat kadar bekletin. Bu, kestanenin içini yumuşatır.
Suyunu süzdükten sonra fırın tepsisine dizin. İsterseniz hafif tuz serpebilirsiniz; tuz, kabuğun daha kolay soyulmasını sağlar.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kabukların açıldığını ve içinin kızardığını gördüğünüzde tamamdır.
Fırından çıkar çıkmaz temiz bir mutfak havlusuna sarın ve 5 dakika dinlendirin. Bu, kabuğun kolayca soyulmasını sağlar.
Sokak kestanesi lezzetini evde yakalamak istiyorsanız, döküm tava en iyi dostunuz!
Kestaneleri ılık suda 30 dakika bekletin.
Suyunu süzüp çizik kısmı üste gelecek şekilde tavaya dizin.
Kısık ateşte, sık sık çevirerek 20-25 dakika pişirin.
Kabuklar açılınca altın rengi görünüm kazanacaktır.
Bu yöntemle kestaneler hem dışı hafif is kokulu olur hem de içi tam kıvamında pişer.
Kestaneleri sadece sade yemek zorunda değilsiniz!
Bal ve tarçınla tatlandırarak sıcak bir kış tatlısı haline getirebilirsiniz.
Kestane püresi yaparak sütlü tatlılarınızda veya kek dolgularında kullanabilirsiniz.
Üzerine biraz tereyağı sürüp sıcak sıcak servis etmek de muhteşem bir aromatik dokunuş sağlar.