Karneler saat kaçta dağıtılacak 2025? 17 Ocak yarın okullar kaçta kapanacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci o gün itibarıyla karnelerine kavuşacak.
Karneler Hangi Saatlerde Dağıtılacak?
Karneler, genellikle sabahçı ve öğlenci öğrenciler için farklı saatlerde dağıtılmaktadır:
Sabahçı öğrenciler: 09:00-10:30 arası
Öğlenci öğrenciler: 11:00-12:00 arası
Ancak bu saatler okuldan okula değişiklik gösterebilir. Öğrenciler ve velilerin, en doğru bilgiye ulaşmak için çocuklarının okul yönetimiyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir.