Karneler saat kaçta dağıtılacak 2025? 17 Ocak yarın okullar kaçta kapanacak?

Karneler, genellikle sabahçı ve öğlenci öğrenciler için farklı saatlerde dağıtılmaktadır:

(Takvim Foto Arşiv)

Ancak bu saatler okuldan okula değişiklik gösterebilir. Öğrenciler ve velilerin, en doğru bilgiye ulaşmak için çocuklarının okul yönetimiyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir.