Kadraj İkon Karneler saat kaçta dağıtılacak 2025? 17 Ocak yarın okullar kaçta kapanacak?

Karneler saat kaçta dağıtılacak 2025? 17 Ocak yarın okullar kaçta kapanacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin son günlerine girilirken milyonlarca öğrenci ve veli karne günü için geri sayıma başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir dönem boyunca gösterdikleri çabanın karşılığını alacakları bu özel günün detaylarını merak ediyor. Peki karneler saat kaçta dağıtılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre karne gününe dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 07:45
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Karneler saat kaçta dağıtılacak 2025? 17 Ocak yarın okullar kaçta kapanacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci o gün itibarıyla karnelerine kavuşacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Karneler Hangi Saatlerde Dağıtılacak?

Karneler, genellikle sabahçı ve öğlenci öğrenciler için farklı saatlerde dağıtılmaktadır:

Sabahçı öğrenciler: 09:00-10:30 arası

Öğlenci öğrenciler: 11:00-12:00 arası

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Ancak bu saatler okuldan okula değişiklik gösterebilir. Öğrenciler ve velilerin, en doğru bilgiye ulaşmak için çocuklarının okul yönetimiyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
2024-2025 Yarıyıl Tatili Başlıyor

Karne günü, öğrencilerin aynı zamanda iki haftalık yarıyıl tatiline başlayacakları gün olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tatil 17 Ocak'ta başlayıp 2 Şubat 2025 Pazar günü sona erecek. Öğrenciler 3 Şubat 2025 Pazartesi günü itibarıyla okullarına geri dönecek ve ikinci döneme başlayacak.