Kadir Ezildi’den cillop gibi temiz cam sırrı: Suya sadece 1 bardak ekleyin

Cam temizliği konusunda sunduğu pratik önerilerle dikkat çeken Kadir Ezildi, 2020 yılında verdiği bir tüyo ile hala konuşuluyor. O dönem sunduğu programda paylaştığı özel karışım, camları ayna gibi yapmasıyla biliniyor.
🧼 KADİR EZİLDİ'DEN ZAHMETSİZ CAM TEMİZLİĞİ FORMÜLÜ
Temizlik konusundaki pratik önerileriyle bilinen Kadir Ezildi, cam temizliğinde kullanılan en etkili karışımlardan birini açıkladı. Üstelik bu yöntem, sadece birkaç malzeme ile uygulanabiliyor. Camları pırıl pırıl yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
✔ Bulaşık deterjanı
✔ Beyaz sirke
✔ Bulaşık makinesi parlatıcısı
✔ Şampuan
✔ Soda tozu
✔ Çamaşır temizleme tozu
Bu malzemeleri bir kova ılık suyun içine ekleyerek karıştırmanız gerekiyor. Kadir Ezildi'ye göre bu karışım, camları sadece temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda uzun süre kir tutmasını da engelliyor.
CAMLARI AYNA GİBİ YAPMAK İÇİN DOĞRU TEKNİK
Malzemeleri hazırladıktan sonra temizlik aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Kadir Ezildi'nin önerdiği yöntem şu şekilde uygulanıyor:
1️⃣ Cam Temizleme Suyu Hazırlama: Yukarıda belirtilen malzemeleri bir kova ılık suya ekleyin ve iyice karıştırın.
2️⃣ Doğru Bezi Seçin: Cam temizliği sırasında en büyük sorunlardan biri, silme işlemi sonrası camda kalan izlerdir. Bunun önüne geçmek için tüy bırakmayan mikrofiber bez veya gazete kağıdı kullanılması gerekiyor.
3️⃣ Silme İşlemi: Hazırlanan karışıma batırılmış bez ile camları ovalamadan silin. Ardından kuru bir bezle üzerinden geçerek kurulayın.
4️⃣ Çerçeve ve Köşelere Dikkat: Pencere kenarlarında ve çerçevelerde biriken kirleri temizlemek için küçük bir fırça veya eski bir diş fırçası kullanılabilir.
SUYA BİRAZ EKLEMEK YETERLİ
Bu yöntem sadece camları temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda kirlenmelerini de geciktiriyor. Bunun sebebi, kullanılan bulaşık makinesi parlatıcısı ve beyaz sirkenin yüzeyde ince bir koruyucu tabaka oluşturması. Böylece camlar yağmurdan sonra daha az kirleniyor ve temizlenmesi çok daha kolay hale geliyor.
Eğer camlarınız sık sık kirleniyorsa ve yağmur sonrası leke oluşuyorsa, suya biraz daha fazla bulaşık makinesi parlatıcısı ekleyerek koruma etkisini artırabilirsiniz.
🌟 EKSTRA PARLAKLIK İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER
Kadir Ezildi'nin önerdiği karışıma ek olarak, cam temizliğinde şu yöntemler de oldukça etkili olabilir:
🍋 Limon Suyu Etkisi: Limon suyu, camlardaki lekeleri çözücü bir etkiye sahiptir ve hoş bir koku bırakır.
💧 Alkol ile Hızlı Kuruma: Cam temizliğinde biraz alkol eklemek, camların daha hızlı kurumasını ve iz bırakmamasını sağlar.
🌽 Mısır Nişastası Kullanımı: Cam suyuna bir çay kaşığı mısır nişastası eklemek, camların daha parlak görünmesini sağlar.