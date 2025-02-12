Kadir Ezildi’den cillop gibi temiz cam sırrı: Suya sadece 1 bardak ekleyin

Cam temizliği konusunda sunduğu pratik önerilerle dikkat çeken Kadir Ezildi, 2020 yılında verdiği bir tüyo ile hala konuşuluyor. O dönem sunduğu programda paylaştığı özel karışım, camları ayna gibi yapmasıyla biliniyor.

Fotoğraflar: Youtube

🧼 KADİR EZİLDİ'DEN ZAHMETSİZ CAM TEMİZLİĞİ FORMÜLÜ

Temizlik konusundaki pratik önerileriyle bilinen Kadir Ezildi, cam temizliğinde kullanılan en etkili karışımlardan birini açıkladı. Üstelik bu yöntem, sadece birkaç malzeme ile uygulanabiliyor. Camları pırıl pırıl yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

✔ Bulaşık deterjanı

✔ Beyaz sirke

✔ Bulaşık makinesi parlatıcısı

✔ Şampuan

✔ Soda tozu

✔ Çamaşır temizleme tozu

Bu malzemeleri bir kova ılık suyun içine ekleyerek karıştırmanız gerekiyor. Kadir Ezildi'ye göre bu karışım, camları sadece temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda uzun süre kir tutmasını da engelliyor.