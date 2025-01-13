İzlanda kökenli soğuk hava İstanbul’da! Kar sınıra dayandı

İstanbul ve çevresi, İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılar, önümüzdeki günlerde sert hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLACAK
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İzlanda kökenli bu soğuk hava dalgası Perşembe gününe kadar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece arasında seyredeceği ve kış değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Özellikle Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği uyarısı yapıldı.
13 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
MGM, hava koşullarının şiddetli etkileri nedeniyle 13 il için sarı kodlu alarm verdi. Alarm verilen iller arasında İstanbul'un yanı sıra Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Yalova yer alıyor.
Trakya Bölgesi'nde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Edirne'nin merkezinde kar yağışı yeniden başlarken, kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. Mahyatepe Mevkisi, Dereköy Sınır Kapısı ve çevresinde tipi şeklinde kar yağışı devam ediyor. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun şekilde çalışıyor.
Yetkililer, kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor. Ayrıca, soğuk hava ve karın etkili olduğu bölgelerde gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuluyor. Özellikle açık alanlarda uzun süre kalınmaması ve araç sürücülerinin yola çıkmadan önce hava ve yol durumunu kontrol etmesi gerektiği vurgulandı.
Uzmanların tahminlerine göre, kar yağışının Marmara Bölgesi genelinde etkisini 15 Ocak Çarşamba gününe kadar sürdürmesi bekleniyor. İstanbul'da ise kar yağışının yoğun bir şekilde etkisini hissettirmesi öngörülüyor.
Bu soğuk hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması, resmi uyarıları takip etmesi önem taşıyor. Özellikle don ve buzlanma gibi risklerin olduğu bölgelerde daha dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.
Tekirdağ'da Saray, Malkara ve Hayrabolu ilçeleri de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla hissettiren yağış nedeniyle yolların açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli'nin Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde de kar yağışı aralıksız devam ediyor. Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı belirtilirken, Dereköy Sınır Kapısı çevresinde ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler alındı. Bölgede hava sıcaklığı Edirne ve Tekirdağ'da 2, Kırklareli'nde ise 1 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı çarşamba gününe kadar aralıklarla sürecek.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı beklenmediğini ancak Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç bölgeleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar yağışının hafta boyunca devam edeceğini belirtti. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de aralıklarla kar görüleceğini ifade eden Prof. Dr. Şen, bu yağışların çok şiddetli olmayacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Öte yandan, Hakkari çevresinde etkili bir kar yağışı olduğu ve bu durumun bölge için önemli olduğu kaydedildi.