İzlanda kökenli soğuk hava İstanbul’da! Kar sınıra dayandı

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Yetkililer, kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor. Ayrıca, soğuk hava ve karın etkili olduğu bölgelerde gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuluyor. Özellikle açık alanlarda uzun süre kalınmaması ve araç sürücülerinin yola çıkmadan önce hava ve yol durumunu kontrol etmesi gerektiği vurgulandı.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Uzmanların tahminlerine göre, kar yağışının Marmara Bölgesi genelinde etkisini 15 Ocak Çarşamba gününe kadar sürdürmesi bekleniyor. İstanbul'da ise kar yağışının yoğun bir şekilde etkisini hissettirmesi öngörülüyor.

Bu soğuk hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması, resmi uyarıları takip etmesi önem taşıyor. Özellikle don ve buzlanma gibi risklerin olduğu bölgelerde daha dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDU

Tekirdağ'da Saray, Malkara ve Hayrabolu ilçeleri de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla hissettiren yağış nedeniyle yolların açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli'nin Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde de kar yağışı aralıksız devam ediyor. Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı belirtilirken, Dereköy Sınır Kapısı çevresinde ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler alındı. Bölgede hava sıcaklığı Edirne ve Tekirdağ'da 2, Kırklareli'nde ise 1 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı çarşamba gününe kadar aralıklarla sürecek.