İşte 2024’ün zirvedeki 10 ülkesi; En yüksek IQ’ya sahip ülkeler açıklandı!

Dünya genelindeki en yüksek IQ'ya sahip ülkeler hangileri? Wiqtcom Inc. tarafından yapılan 2024 yılına ait geniş kapsamlı bir araştırma, bu sorunun yanıtını veriyor. İşte zekâ seviyeleriyle öne çıkan ilk 10 ülke ve ortalama IQ puanları...
ZEKA KATSAYISI (IQ) NEDİR?
IQ, bireylerin problem çözme, mantık yürütme ve soyut düşünme becerilerini ölçen bir testtir. Bu test, bireylerin bilişsel kapasitesini değerlendirmede kullanılır. Ancak kültürel ve çevresel faktörlerin IQ sonuçlarına etki ettiği unutulmamalıdır.