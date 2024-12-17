İşte 2024’ün zirvedeki 10 ülkesi; En yüksek IQ’ya sahip ülkeler açıklandı!

Dünya genelindeki en yüksek IQ'ya sahip ülkeler hangileri? Wiqtcom Inc. tarafından yapılan 2024 yılına ait geniş kapsamlı bir araştırma, bu sorunun yanıtını veriyor. İşte zekâ seviyeleriyle öne çıkan ilk 10 ülke ve ortalama IQ puanları...