Kadraj İkon İşte 2024'ün zirvedeki 10 ülkesi; En yüksek IQ'ya sahip ülkeler açıklandı!

İşte 2024'ün zirvedeki 10 ülkesi; En yüksek IQ'ya sahip ülkeler açıklandı!

Finlandiya merkezli araştırma kuruluşu Wiqtcom Inc., 2024 yılına ait dünya çapındaki IQ sıralamasını yayınladı. Bu sıralama, 110 ülkeden katılımcıların sonuçlarına dayanarak oluşturuldu. Asya ülkelerinin büyük bir başarı gösterdiği listede Japonya zirvede yer alırken, Avrupa'dan Macaristan ikinci sırayı aldı.

Giriş Tarihi: 17.12.2024 08:49
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İşte 2024’ün zirvedeki 10 ülkesi; En yüksek IQ’ya sahip ülkeler açıklandı!

Dünya genelindeki en yüksek IQ'ya sahip ülkeler hangileri? Wiqtcom Inc. tarafından yapılan 2024 yılına ait geniş kapsamlı bir araştırma, bu sorunun yanıtını veriyor. İşte zekâ seviyeleriyle öne çıkan ilk 10 ülke ve ortalama IQ puanları...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

SıraÜlkeOrtalama IQ
1Japonya112.30
2Macaristan111.23
3Tayvan111.19
4İtalya110.83
5Güney Kore110.80
6Sırbistan110.60
7İran110.27
8Finlandiya109.60
9Hong Kong109.57
10Vietnam108.82

ZEKA KATSAYISI (IQ) NEDİR?

IQ, bireylerin problem çözme, mantık yürütme ve soyut düşünme becerilerini ölçen bir testtir. Bu test, bireylerin bilişsel kapasitesini değerlendirmede kullanılır. Ancak kültürel ve çevresel faktörlerin IQ sonuçlarına etki ettiği unutulmamalıdır.

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