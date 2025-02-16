Kadraj İkon İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul’da bugün gerçekleştirilecek "Winter Run İstanbul" etkinliği sebebiyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Anadolu Yakası’nda 07.00 ile 14.00 saatleri arasında kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu. Peki, İstanbul’da hangi yollar kapalı? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:32
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İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte yollar ve alternatif güzergahlar

Dünyanın birçok kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük kış spor etkinliklerinden biri olan "Winter Run İstanbul" bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek. Bugün İstanbul'da yapılacak etkinlik nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgilendirme yaptı. İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

İSTANBUL'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın düzenlenecek "Winter Run İstanbul" etkinliği nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Caddebostan sahil yolu ile Bağdat Caddesi-Göztepe 60. Yıl Parkı parkurunda gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar kapalı olacak.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR

🔴 Turgut Özal Bulvarı'nda Küçükyalı ışıklardan Bostancı yönüne trafik akışı kesilecek ve tünel içinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ne yönlendirilecek.

🔴 Bağdat Caddesi'nin Göztepe 60. Yıl Parkı ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişimine kadar olan bölümü ve bu güzergaha açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

🔴 Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde Mahur Sokak kesişiminden Bostancı yönüne doğru ve bu güzergahtaki tüm cadde ve sokaklar kapalı olacak.

🔴 Çetin Emeç Bulvarı'nda, Cemil Topuzlu Caddesi kesişiminden Turgut Özal Bulvarı'na kadar olan bölüm ve bu güzergaha çıkan yollar trafiğe kapalı olacak.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler için alternatif güzergahlar ise Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolu olarak belirlendi.