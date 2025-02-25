İftar menülerinin fiyatı belli oldu! 2025 Ramazan iftar menüleri ve kumanya fiyatları

Ramazan ayına sayılı günler kala iftar menüleri ve Ramazan kumanyalarının fiyatları netleşmeye başladı. Artan gıda maliyetleri ve talep yoğunluğu nedeniyle bu yıl iftar menülerinde dikkat çeken fiyat artışları yaşandı. Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) tarafından açıklanan fiyatlara göre, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüleri için rakamlar ortaya çıktı.
Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Ramazan kumanyalarının fiyat aralığını açıkladı. Buna göre, bir ailenin bir ay boyunca temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar 3.500 TL ile 4.000 TL arasında değişecek.
Kumanyalarda yer alacak ürünler arasında un, yağ, makarna, pirinç, bakliyat, şeker ve kahvaltılık gibi temel gıda maddeleri bulunuyor. Özellikle yerel yönetimlerin ve hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan kumanyaların fiyatlarının, artan maliyetler nedeniyle geçen yıla oranla önemli ölçüde yükseldiği belirtiliyor.
Ramazan ayında restoran ve catering firmaları tarafından sunulacak iftar menülerinin fiyatları da belli oldu.
Restoranlarda ve toplu yemek hizmetlerinde sunulacak 4 çeşit iftar menüsü:
- Normal şartlarda 200-350 TL arasında değişen menüler, iftariyelikler dahil olmak üzere bu Ramazan'da 380-420 TL bandında olacak.
-Paket servisle sunulan iftar menüleri 500-550TL seviyesine kadar çıkacak.
- Çadır ve açık hava organizasyonlarında, masaya servis edilen iftar yemeklerinin fiyatları ise 650-1.000 TL arasında değişecek.
İFTAR MENÜLERİNDE KLASİK OLARAK ŞU YEMEKLER YER ALACAK
✅ Çorba (Mercimek, ezogelin veya yayla çorbası gibi seçenekler)
✅ Ana Yemek (Etli sebze yemeği, tavuk, kırmızı et veya köfte)
✅ Pilav veya Bulgur Pilavı
✅ Tatlı (Güllaç, sütlü tatlılar veya şerbetli tatlılar)
✅ İftariyelikler (Zeytin, hurma, peynir çeşitleri)
✅ Yerli İçecek (Ayran, komposto veya şerbet)
Ramazan ayında öğle saatlerinde azalan restoran yoğunluğunun, iftar saatine kayması bekleniyor. Özellikle iftar organizasyonları için rezervasyonların şimdiden dolmaya başladığı belirtilirken, yemek sektörü temsilcileri, bu dönemde catering ve toplu yemek hizmetlerine olan ilginin artacağını öngörüyor. Ramazan'a özel iftar menüleri ve kumanya paketleri ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde netleşmeye devam edecek.