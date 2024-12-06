Kadraj İkon Hangisi 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir?

Hangisi 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Hangisi 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

Giriş Tarihi: 06.12.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:24
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Hangisi 5 Aralık 1927’den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

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SORU:Hangisi 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir?

A:Kız Kulesi

B:Efes Antik Kenti

C:Safranbolu Evleri

D:İshak Paşa Sarayı

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CEVAP:C

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