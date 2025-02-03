Haftada 0.5 cm kadar saç uzatan 5 mucizevi meyve açıklandı

2024 yılında International Journal of Trichology’de yayımlanan bir araştırmaya göre, dengeli beslenme ve düzenli saç bakımı saç uzamasını optimize etmeye yardımcı oluyor. Saçın uzama hızı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak sağlıklı bir saç haftada ortalama 0.3 ila 0.5 cm arasında uzar. Yani bir ayda yaklaşık 1 ila 1.5 cm uzaması beklenir. İşte saçınızı uzatacak o meyveler...

Giriş Tarihi: 03.02.2025 23:47 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 23:50 PAYLAŞ ABONE OL

Saçlarımızın sağlıklı uzaması için yalnızca dışarıdan uygulanan bakımlar yeterli olmayabilir. Beslenme düzenimiz, saç köklerine doğrudan etki ederek daha güçlü, parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmamıza yardımcı olur. İşte saç uzamasını destekleyen, vitamin ve minerallerle dolu 5 harika meyve!

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi 🥑 Avokado: Sağlıklı Yağların Gücü

Avokado, sağlıklı yağlar ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir süper besindir. Bu sağlıklı yağlar, saç derisini nemlendirir ve saç köklerini besler. İçeriğindeki biotin, keratin üretimini artırarak saçın güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca E ve C vitaminleri ile saçları çevresel zararlardan korur. ✨ Nasıl Kullanılır? Salatalarınıza veya smoothie'lerinize ekleyin.

Avokado yağını doğrudan saç derinize masaj yaparak uygulayın.