Gözenek Temizleyen ve Gençleştiren Doğal Kür: Sadece 3 Malzeme! Saraçoğlu paylaştı

Doğal güzellik tariflerinde çığır açan kayısı kürü, cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı sunuyor. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği bu kür, sadece üç malzeme ile hazırlanıyor ve cildi adeta baştan yaratıyor.
CİLDİ BESLEYEN VE SIKILAŞTIRAN DOĞAL KÜR
Bu kür, özellikle cildin ihtiyaç duyduğu vitaminleri sağlayarak gözenek temizleyici, akne önleyici ve kırışıklık giderici özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte adım adım tarif...
1 adet orta boy tatlı elma
2-3 adet olgun kayısı
1 bardak su
Elma ve kayısıları yıkayıp temizleyin, kayısıların çekirdeklerini çıkarın.
Elmayı soyun, kayısıları doğrayın.
Tüm malzemeleri tencereye alın ve üzerine su ekleyin.
Kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin.
Karışımı soğuttuktan sonra blenderdan geçirin ve buzdolabında saklayın.
Kırışıklıkları Azaltır: Cildi sıkılaştırarak ince çizgileri ve kırışıklıkları giderir.
Cildi Nemlendirir: Cildin nem dengesini sağlayarak kuruluğu önler.
Cildi Besler: İçerdiği vitaminlerle cildinize derinlemesine bakım yapar.