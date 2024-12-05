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Gözenek Temizleyen ve Gençleştiren Doğal Kür: Sadece 3 Malzeme! Saraçoğlu paylaştı

Cildi yenileyen ve gençleştiren tarifler araştırılırken, Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği kayısı kürü büyük ilgi görüyor. Sadece üç malzeme ile hazırlanabilen bu kür, cildinizi gençleştirirken nemlendiriyor ve kırışıklıkların önüne geçiyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:44
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Gözenek Temizleyen ve Gençleştiren Doğal Kür: Sadece 3 Malzeme! Saraçoğlu paylaştı

Doğal güzellik tariflerinde çığır açan kayısı kürü, cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı sunuyor. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği bu kür, sadece üç malzeme ile hazırlanıyor ve cildi adeta baştan yaratıyor.

Fotoğraflar: AA

CİLDİ BESLEYEN VE SIKILAŞTIRAN DOĞAL KÜR

Bu kür, özellikle cildin ihtiyaç duyduğu vitaminleri sağlayarak gözenek temizleyici, akne önleyici ve kırışıklık giderici özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte adım adım tarif...

GEREKLİ MALZEMELER

1 adet orta boy tatlı elma

2-3 adet olgun kayısı

1 bardak su

HAZIRLANIŞI

Elma ve kayısıları yıkayıp temizleyin, kayısıların çekirdeklerini çıkarın.

Elmayı soyun, kayısıları doğrayın.

Tüm malzemeleri tencereye alın ve üzerine su ekleyin.

Kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin.

Karışımı soğuttuktan sonra blenderdan geçirin ve buzdolabında saklayın.

KÜRÜN FAYDALARI

Kırışıklıkları Azaltır: Cildi sıkılaştırarak ince çizgileri ve kırışıklıkları giderir.

Cildi Nemlendirir: Cildin nem dengesini sağlayarak kuruluğu önler.

Cildi Besler: İçerdiği vitaminlerle cildinize derinlemesine bakım yapar.

Cildi Temizler: Gözenekleri temizler ve sivilce oluşumunu engeller.

Cildi Korur: Antioksidan etkisi sayesinde çevresel zararlara karşı koruma sağlar.

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