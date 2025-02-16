Gelir İdaresi (GİB) 820 memur alımı: Başvurular ne zaman, şartları nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bünyesinde istihdam edilmek üzere Gelir Uzman Yardımcısı ve 30 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar alım sürecini takip ediyor. Peki başvuru tarihi ne zaman? İşte memur alımı (GUY) şehre göre kontenjan dağılımı…
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHİ
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı memur alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar, 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı aracılığıyla ön başvurularını gerçekleştirebilecek.
GUY SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
📅 Ön Başvuru Tarihleri: 14-20 Şubat 2025
📅 Nihai Başvuru Dönemi: 6-12 Mart 2025
📅 Geç Başvuru Tarihi: 19 Mart 2025
GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilecek Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı için adayların belirli genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir.
🔴 KPSS Şartı:
Başvuru yapacak adayların 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), A Grubu KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 veya KPSSP48 puan türlerinden en az 65 puan almış olması gerekmektedir.
🔴 Yaş Şartı:
Adayların, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Yani 01.01.1990 ve sonrasında doğan adaylar başvuruda bulunabilir.
🔴 Eğitim Şartı:
Başvuruda bulunacak adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren:
Hukuk
Siyasal Bilgiler
İktisat
İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olması veya yetkili makamlar tarafından denkliği kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olması gerekmektedir.
820 GUY ALIMI ŞEHRE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI NEDİR?
10 Kişi – Adana,
3 Kişi – Adıyaman,
4 Kişi – Afyonkarahisar,
3 Kişi – Ağrı,
3 Kişi – Aksaray,
3 Kişi – Amasya,
50 Kişi – Ankara,
26 Kişi – Antalya,
3 Kişi – Ardahan,
3 Kişi – Artvin,
10 Kişi – Aydın,
15 Kişi – Balıkesir,
3 Kişi – Bartın,
5 Kişi – Batman,
3 Kişi – Bayburt,
3 Kişi – Bilecik,
3 Kişi – Bingöl,
4 Kişi – Bitlis,
3 Kişi – Bolu,
3 Kişi – Burdur,
40 Kişi – Bursa,
5 Kişi – Çanakkale,
3 Kişi – Çankırı,
4 Kişi – Çorum,
6 Kişi – Denizli,
10 Kişi – Diyarbakır,
3 Kişi – Düzce,
5 Kişi – Edirne,
3 Kişi – Elazığ,
3 Kişi – Erzincan,
5 Kişi – Erzurum,
5 Kişi – Eskişehir,
15 Kişi – Gaziantep,
3 Kişi – Giresun,
3 Kişi – Gümüşhane,
3 Kişi – Hakkâri,
15 Kişi – Hatay,
3 Kişi – Iğdır,
4 Kişi – Isparta,
250 Kişi – İstanbul,
35 Kişi – İzmir,
10 Kişi – Kahramanmaraş,
3 Kişi – Karabük,
4 Kişi – Karaman,
3 Kişi – Kars,
3 Kişi – Kastamonu,
4 Kişi – Kayseri,
3 Kişi – Kırıkkale,
3 Kişi – Kırklareli,
3 Kişi – Kırşehir,
3 Kişi – Kilis,
25 Kişi – Kocaeli,
20 Kişi – Konya,
3 Kişi – Kütahya,
10 Kişi – Malatya,
10 Kişi – Manisa,
4 Kişi – Mardin,
10 Kişi – Mersin,
15 Kişi – Muğla,
3 Kişi – Muş,
4 Kişi – Nevşehir,
4 Kişi – Niğde,
4 Kişi – Ordu,
3 Kişi – Osmaniye,
5 Kişi – Rize,
8 Kişi – Sakarya,
8 Kişi – Samsun,
3 Kişi – Şanlıurfa,
3 Kişi – Siirt,
3 Kişi – Sinop,
8 Kişi – Sivas,
3 Kişi – Şırnak,
15 Kişi – Tekirdağ,
3 Kişi – Tokat,
4 Kişi – Trabzon,
3 Kişi – Tunceli,
3 Kişi – Uşak,
5 Kişi – Van,
3 Kişi – Yalova,
3 Kişi – Yozgat,
3 Kişi – Zonguldak,