Gelir İdaresi (GİB) 820 memur alımı: Başvurular ne zaman, şartları nedir?

(Kaynak: AA)

GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilecek Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı için adayların belirli genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir.

🔴 KPSS Şartı:

Başvuru yapacak adayların 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), A Grubu KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 veya KPSSP48 puan türlerinden en az 65 puan almış olması gerekmektedir.

🔴 Yaş Şartı:

Adayların, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Yani 01.01.1990 ve sonrasında doğan adaylar başvuruda bulunabilir.

🔴 Eğitim Şartı:

Başvuruda bulunacak adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren:

Hukuk

Siyasal Bilgiler

İktisat

İşletme

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olması veya yetkili makamlar tarafından denkliği kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olması gerekmektedir.