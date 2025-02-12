Gelinim Mutfakta 12 Şubat puan durumu: Çeyrek altını kazanan isim

12 Şubat Çarşamba günü Gelinim Mutfakta programında, günün birincisi belli oluyor. Ezgi, Duygu, Işıl ve Şirin arasındaki mücadele izleyenlerin dikkatini çekiyor. İşte Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan isim belli oluyor…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Kanal D'nin yarışma programı Gelinim Mutfakta, 12 Şubat Çarşamba günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Şirin diğer gelinlerden yüksek puan alarak günün birincisi ve çeyrek altını kazandı.