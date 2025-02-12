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Gelinim Mutfakta 12 Şubat puan durumu: Çeyrek altını kazanan isim

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, her gün birinci olan geline çeyrek altın ödülü veriyor. 12 Şubat Çarşamba günü çeyrek altını kimin kazandığı ve puan tablosu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu? İşte puan durumu.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:31
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Gelinim Mutfakta 12 Şubat puan durumu: Çeyrek altını kazanan isim

12 Şubat Çarşamba günü Gelinim Mutfakta programında, günün birincisi belli oluyor. Ezgi, Duygu, Işıl ve Şirin arasındaki mücadele izleyenlerin dikkatini çekiyor. İşte Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan isim belli oluyor…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Kanal D'nin yarışma programı Gelinim Mutfakta, 12 Şubat Çarşamba günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Şirin diğer gelinlerden yüksek puan alarak günün birincisi ve çeyrek altını kazandı.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

12 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

12 Şubat Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında elde edilen puanlar, haftalık sıralamayı doğrudan etkiliyor. Cuma günü en yüksek puana ulaşan gelin, 10 altın bileziği kazanarak haftanın birincisi oluyor. Bu yüzden yarışmacıların günlük performansları büyük önem taşıyor.

🔴 12 Şubat Gelinim Mutfakta Puan Durumu:

Ezgi: 11
Işıl: 9
Duygu: 11
Şirin: 14

🔴 11 Şubat Gelinim Mutfakta Puan Durumu:
Ezgi: 20
Işıl: 17
Duygu: 12
Şirin: 10

🔴 10 Şubat Gelinim Mutfakta Puan Durumu:
Işıl: 21
Duygu: 21
Şirin: 12
Ezgi: 9