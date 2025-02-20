Fiyatlar dibi gördü! 2025 model Hyundai i10 sadece 975 bin TL

Hyundai, şubat ayına damga vuran yeni fiyat listesini yayınladı! Sıfır otomobil almak isteyenler için büyük bir fırsat sunan marka, özellikle ekonomik sınıfta yer alan Hyundai i10 ile dikkatleri üzerine çekiyor.

📌 HYUNDAİ ARAÇ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

🔹 Bütçenizi belirleyin: Hangi model için ne kadar harcama yapabileceğinizi netleştirin.

🔹 Kullanım amacınıza uygun aracı seçin:

Şehir içi kullanım için: Hyundai i10, i20

SUV konforu için: Hyundai Tucson, Bayon, Santa Fe

Elektrikli ve çevreci seçenekler için: Hyundai IONIQ 5 N, Kona Elektrik