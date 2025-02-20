Kadraj İkon Fiyatlar dibi gördü! 2025 model Hyundai i10 sadece 975 bin TL

Fiyatlar dibi gördü! 2025 model Hyundai i10 sadece 975 bin TL

Otomotiv pazarındaki fiyat hareketliliği devam ederken Hyundai, yeni yılda da iddialı modelleri ve uygun fiyat seçenekleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Hyundai i10, i20, Elantra, Kona, Bayon, Tucson, Santa Fe ve Staria gibi popüler modellerin şubat ayı fiyatları netleştirildi.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:31
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Fiyatlar dibi gördü! 2025 model Hyundai i10 sadece 975 bin TL

Hyundai, şubat ayına damga vuran yeni fiyat listesini yayınladı! Sıfır otomobil almak isteyenler için büyük bir fırsat sunan marka, özellikle ekonomik sınıfta yer alan Hyundai i10 ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Fotoğraflar: HyundaiFotoğraflar: Hyundai

!🔥 HYUNDAİ 2025 ŞUBAT AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Hyundai i10975.000 TL
Hyundai i201.085.000 TL
Hyundai Bayon1.200.000 TL
Hyundai Elantra1.500.000 TL
Hyundai Kona1.614.000 TL
Hyundai Tucson2.595.000 TL
Hyundai Santa Fe4.000.000 TL
Hyundai IONIQ 5 N4.993.000 TL

📌 HYUNDAİ ARAÇ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

🔹 Bütçenizi belirleyin: Hangi model için ne kadar harcama yapabileceğinizi netleştirin.
🔹 Kullanım amacınıza uygun aracı seçin:

Şehir içi kullanım için: Hyundai i10, i20

SUV konforu için: Hyundai Tucson, Bayon, Santa Fe

Elektrikli ve çevreci seçenekler için: Hyundai IONIQ 5 N, Kona Elektrik

🔹 Yakıt tüketimini değerlendirin: Benzinli, dizel, hibrit ya da elektrikli seçenekler arasından ihtiyaçlarınıza en uygun modeli seçin.
🔹 Kampanyaları takip edin: Hyundai, belirli dönemlerde özel indirimler ve faizsiz kredi kampanyaları sunabiliyor.

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