Fiyatlar dibi gördü! 2025 model Hyundai i10 sadece 975 bin TL

Hyundai, şubat ayına damga vuran yeni fiyat listesini yayınladı! Sıfır otomobil almak isteyenler için büyük bir fırsat sunan marka, özellikle ekonomik sınıfta yer alan Hyundai i10 ile dikkatleri üzerine çekiyor.
!🔥 HYUNDAİ 2025 ŞUBAT AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
✅ Hyundai i10 – 975.000 TL
✅ Hyundai i20 – 1.085.000 TL
✅ Hyundai Bayon – 1.200.000 TL
✅ Hyundai Elantra – 1.500.000 TL
✅ Hyundai Kona – 1.614.000 TL
✅ Hyundai Tucson – 2.595.000 TL
✅ Hyundai Santa Fe – 4.000.000 TL
✅ Hyundai IONIQ 5 N – 4.993.000 TL
🔹 Bütçenizi belirleyin: Hangi model için ne kadar harcama yapabileceğinizi netleştirin.
🔹 Kullanım amacınıza uygun aracı seçin:
Şehir içi kullanım için: Hyundai i10, i20
SUV konforu için: Hyundai Tucson, Bayon, Santa Fe
Elektrikli ve çevreci seçenekler için: Hyundai IONIQ 5 N, Kona Elektrik