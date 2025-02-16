Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri

Bu akşam Kadıköy'de gerçekleşecek maçta Kasımpaşa galibiyeti hedeflerken, Fenerbahçe'de taraftarlarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyor. Maçın hakemi Ali Şansalan, yaklaşık 3.5 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak. Fenerbahçe ile Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir? Maç hakkında detaylar…