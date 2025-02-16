Kadraj İkon Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'e karşı 3-0’lık net bir galibiyet elde ederek moral bulan Fenerbahçe, Süper Lig'deki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta başlıyor? İşte mücadelenin canlı yayın bilgileri…

Giriş Tarihi: 16.02.2025 12:30
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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri

Bu akşam Kadıköy'de gerçekleşecek maçta Kasımpaşa galibiyeti hedeflerken, Fenerbahçe'de taraftarlarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyor. Maçın hakemi Ali Şansalan, yaklaşık 3.5 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak. Fenerbahçe ile Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir? Maç hakkında detaylar…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, 16 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanalları ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilmektedir