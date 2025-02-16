Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri

Bu akşam Kadıköy'de gerçekleşecek maçta Kasımpaşa galibiyeti hedeflerken, Fenerbahçe'de taraftarlarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyor. Maçın hakemi Ali Şansalan, yaklaşık 3.5 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak. Fenerbahçe ile Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenir? Maç hakkında detaylar…
FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, 16 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.