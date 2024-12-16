En Yüksek IQ’ya Sahip Ülkeler Açıklandı! İşte 2024’ün Zirvedeki 10 Ülkesi

Finlandiya merkezli araştırma kuruluşu Wiqtcom Inc., 2024 yılına ait dünya çapındaki IQ sıralamasını yayınladı. Bu sıralama, 110 ülkeden katılımcıların sonuçlarına dayanarak oluşturuldu. Asya ülkelerinin büyük bir başarı gösterdiği listede Japonya zirvede yer alırken, Avrupa'dan Macaristan ikinci sırayı aldı.

ZEKA KATSAYISI (IQ) NEDİR?

IQ, bireylerin problem çözme, mantık yürütme ve soyut düşünme becerilerini ölçen bir testtir. Bu test, bireylerin bilişsel kapasitesini değerlendirmede kullanılır. Ancak kültürel ve çevresel faktörlerin IQ sonuçlarına etki ettiği unutulmamalıdır.