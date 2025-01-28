Devlet ihale ile araç satışına başladı: 200-3000 bin TL’den başlayan fiyatlar!

Devlet, e-ihale sistemi üzerinden uygun fiyatlarla ikinci el araç satışına başladı. 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 326 araç, vatandaşlar için cazip bir fırsat oluşturuyor. Araçların marka, model ve fiyat bilgileri için e-ihale platformu devrede.
Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sistemine katılmak isteyen vatandaşlar, şu adımları izlemelidir:
E-ihale sistemine başvuruda bulunacak kişiler için belirlenen şartlar şu şekildedir:
E-ihale sistemi üzerinden satışa sunulan araçların detaylarına ulaşmak oldukça kolay. Platform üzerinden araçların marka, model, hasar durumu ve başlangıç fiyatlarına göz atabilirsiniz. Satışa sunulan araçlar arasında her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor.
Başvuru İçin İzlenecek Adımlar:
Kullanıcıların sisteme giriş şifreleri kendilerine aittir ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır. Aksi takdirde doğacak zararlardan kullanıcılar sorumlu tutulur.
E-ihale sistemi üzerinden uygun fiyatlarla araç sahibi olmak için hemen başvurun. Araçların fiyat listesi ve marka-model detaylarına ulaşmak için Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ilanlara göz atabilirsiniz.