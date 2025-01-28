Kadraj İkon Devlet ihale ile araç satışına başladı: 200-3000 bin TL’den başlayan fiyatlar!

Devlet ihale ile araç satışına başladı: 200-3000 bin TL’den başlayan fiyatlar!

Ticaret Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında 326 adet ikinci el aracı e-ihale yöntemiyle satışa sundu. Araç fiyatlarının 100 bin TL’den başladığı satışta, kusursuz araçların yanı sıra hasarlı araçlar da uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Giriş Tarihi: 28.01.2025 22:50 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 22:51
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Devlet ihale ile araç satışına başladı: 200-3000 bin TL’den başlayan fiyatlar!

Devlet, e-ihale sistemi üzerinden uygun fiyatlarla ikinci el araç satışına başladı. 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 326 araç, vatandaşlar için cazip bir fırsat oluşturuyor. Araçların marka, model ve fiyat bilgileri için e-ihale platformu devrede.

Fotoğraflar: Ticaret BakanlığıFotoğraflar: Ticaret Bakanlığı

E-İHALE SİSTEMİNE NASIL ÜYE OLUNUR?

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sistemine katılmak isteyen vatandaşlar, şu adımları izlemelidir:

  • Üyelik Başvurusu: Sistemde yer alan form eksiksiz doldurulmalıdır. Bilgilerin doğruluğu tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Yanlış bilgi verilmesi durumunda oluşabilecek zararlardan Bakanlık sorumlu tutulmaz.
  • Kullanıcı Bilgileri: Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler ise vergi numarası ile üye olabilir. Gerekli şifre, SMS veya elektronik posta yoluyla sağlanır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

E-ihale sistemine başvuruda bulunacak kişiler için belirlenen şartlar şu şekildedir:

  1. Yaş ve Ehliyet Şartı: 18 yaşını doldurmuş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler başvuru yapabilir.
  2. Tüzel Kişiler: Yetkili kişinin imzaladığı üyelik başvuru formu ve ek belgeler, iadeli taahhütlü olarak ilgili müdürlüğe gönderilmelidir.
  3. Beyan Zorunluluğu: Başvuru sahipleri, Ticaret Bakanlığı personeli veya birinci derece yakını olmadığını beyan etmek zorundadır.

ARAÇ SATIŞI VE DETAYLAR

E-ihale sistemi üzerinden satışa sunulan araçların detaylarına ulaşmak oldukça kolay. Platform üzerinden araçların marka, model, hasar durumu ve başlangıç fiyatlarına göz atabilirsiniz. Satışa sunulan araçlar arasında her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor.

Başvuru İçin İzlenecek Adımlar:

  1. E-ihale platformuna üye olun.
  2. Açık ihalelere katılarak teklif verin.
  3. İhale sonuçlandığında, kazanan teklifi veren kişi aracı satın alma hakkına sahip olur.

GÜVENLİĞE DİKKAT!

Kullanıcıların sisteme giriş şifreleri kendilerine aittir ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır. Aksi takdirde doğacak zararlardan kullanıcılar sorumlu tutulur.

ARAÇ FIRSATINI KAÇIRMAYIN

E-ihale sistemi üzerinden uygun fiyatlarla araç sahibi olmak için hemen başvurun. Araçların fiyat listesi ve marka-model detaylarına ulaşmak için Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ilanlara göz atabilirsiniz.

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