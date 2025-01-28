Devlet ihale ile araç satışına başladı: 200-3000 bin TL’den başlayan fiyatlar!

Devlet, e-ihale sistemi üzerinden uygun fiyatlarla ikinci el araç satışına başladı. 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 326 araç, vatandaşlar için cazip bir fırsat oluşturuyor. Araçların marka, model ve fiyat bilgileri için e-ihale platformu devrede.