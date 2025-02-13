Cemre düşme sırası: İlk cemre hangi tarihte ve ayın kaçında havaya düşüyor?

Şubat ayının ortalarına yaklaşırken baharın habercisi olan cemrelerin düşme zamanı da gelmiş oluyor. Yüzyıllardır halk arasında bilinen bu geleneksel olay doğanın uyanışını ve kışın son bulmasını simgeliyor. Peki 2025'te ilk cemre ne zaman düşecek? İşte cemre düşme sıralaması...

(Kaynak: AA)

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ NE ZAMAN?

🌼 İlk cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek ve baharın habercisi olacak.

🌼 İkinci cemre, 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşerek doğanın uyanışını hızlandıracak.

🌼 Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek, doğanın yeniden canlanmasını sağlayacak.

(Kaynak: AA)

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemrelerin düşmesi ile birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir yükselme görülür ve doğa uyanmaya başlar. Ağaçlar tomurcuklanırken, çevreye taze bir yeşillik hakim olmaya başlar. Bu doğa olayı, özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgilenenler için büyük bir öneme sahiptir, çünkü baharın gelişini müjdeleyen bir işarettir.

Bu süreç, kışın sona erdiğini ve doğanın tekrar hayata dönmeye başladığını simgeler. İlk olarak havanın ısınmasıyla başlayan bu değişim, suyun ve toprağın ısınmasıyla devam eder, böylece baharın gelişinin sinyalleri iyice belirginleşir.