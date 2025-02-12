Çamaşırlarınızı hep yanlış yıkıyorsunuz! Yapmanız gereken şey bu

Fransız Ekolojik Geçiş Ajansı (ADEME), kıyafetlerin yıkanma sıklığına dair yeni öneriler sundu. Rehbere göre birçok kişi gereğinden fazla çamaşır yıkıyor ve bu durum çevreye ciddi zarar veriyor. Özellikle spor kıyafetleriyle ilgili öneriler tartışmalara yol açarken, çamaşır makinelerinin karbon ayak izi de gündeme geldi.

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HER YIKAMADA 700.000 MİKROPLASTİK LİF SALINIYOR

Çamaşır makineleri, her yıl dünya çapında 62 milyon ton karbondioksit salınımına neden oluyor. Avrupa'da çamaşır yıkamayla ilgili emisyonların %60'ı suyun ısıtılmasından kaynaklanıyor. Araştırmalara göre, birkaç günde bir çamaşır yıkamanın karbon ayak izi, Londra'dan Glasgow'a uçak yolculuğu yapmaya eşdeğer!

Üstelik sadece enerji tüketimi değil, çamaşır makineleri mikroplastik liflerin doğaya salınmasına da yol açıyor. Nottingham Trent Üniversitesi'nden araştırmacı Sajida Gordon, özellikle polyester ve akrilik kumaşların yıkama başına 700.000 mikroplastik lif salabileceğini belirtiyor. Bu lifler atık su arıtma tesislerinden geçerek nehirlere, okyanuslara ve besin zincirine karışıyor.