Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe’nin 9 numarası Dzeko’dan Galatasaray formasına imza

Fenerbahçe'nin Bosna-Hersekli kaptanı Edin Dzeko, Süper Lig'de attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor.
Son olarak Dzeko, saha dışındaki bir olayla gündem oldu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Galatasaray forması imzalarken görüntülenince sosyal medyada olay yarattı.
Minik Galatasaraylı taraftarın uzattığı formayı geri çevirmeyen Edin Dzeko, imzasını attı.
O anların kısa sürede sosyal medyaya düşmesiyle, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar arasında karşılıklı yorum yağmuru başladı.
Bazı Fenerbahçeli taraftarlar bu durumu eleştirirken, Galatasaraylılar yıldız oyuncunun jestini memnuniyetle karşıladı.
EDİN DZEKO
EDİN DZEKO
EDİN DZEKO