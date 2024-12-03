Kadraj İkon Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe'nin 9 numarası Dzeko'dan Galatasaray formasına imza

Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe'nin 9 numarası Dzeko'dan Galatasaray formasına imza

Süper Lig'in bu sezonki en dikkat çeken isimlerden biri olan Fenerbahçe'nin yıldız forveti Edin Dzeko, sürpriz bir olayla gündemde. Bir etkinlik sırasında çekilen görüntülerde, sarı-kırmızılı forma taşıyan bir hayranının isteğini kırmayan Dzeko, formayı imzaladı. O anların kısa sürede internete düşmesiyle, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar arasında karşılıklı yorum yağmuru başladı.

Giriş Tarihi: 03.12.2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 19:23
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Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe’nin 9 numarası Dzeko’dan Galatasaray formasına imza

Fenerbahçe'nin Bosna-Hersekli kaptanı Edin Dzeko, Süper Lig'de attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor.

Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe’nin 9 numarası Dzeko’dan Galatasaray formasına imza

Son olarak Dzeko, saha dışındaki bir olayla gündem oldu.

Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe’nin 9 numarası Dzeko’dan Galatasaray formasına imza

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Galatasaray forması imzalarken görüntülenince sosyal medyada olay yarattı.

Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe’nin 9 numarası Dzeko’dan Galatasaray formasına imza

Minik Galatasaraylı taraftarın uzattığı formayı geri çevirmeyen Edin Dzeko, imzasını attı.

Fenerbahçe'nin 9 numarası Dzeko'dan Galatasaray formasına imza

Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe’nin 9 numarası Dzeko’dan Galatasaray formasına imza

O anların kısa sürede sosyal medyaya düşmesiyle, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar arasında karşılıklı yorum yağmuru başladı.

Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe’nin 9 numarası Dzeko’dan Galatasaray formasına imza

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar bu durumu eleştirirken, Galatasaraylılar yıldız oyuncunun jestini memnuniyetle karşıladı.

Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe’nin 9 numarası Dzeko’dan Galatasaray formasına imza

EDİN DZEKO

Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe’nin 9 numarası Dzeko’dan Galatasaray formasına imza

EDİN DZEKO

Bu görüntüler çok konuşuldu! Fenerbahçe’nin 9 numarası Dzeko’dan Galatasaray formasına imza

EDİN DZEKO

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