Bir bakışta karşı tarafı çözen burçlar! Onlar resmen aklınızı okuyor

Çevrenizdeki insanların ruh halini bir bakışta anlayan, olayların perde arkasını sezgileriyle çözen burçlar olduğunu biliyor muydunuz? Astrolojiye göre, bazı burçlar doğuştan gelen güçlü sezgileri sayesinde çevrelerindeki insanları adeta bir kitap gibi okuyabiliyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

1. Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç burçları, duygularının son derece farkında olmalarıyla bilinir. İç seslerine kulak verirler ve çevrelerindeki insanların hislerini kolayca anlayabilirler. Bu özellikleri, onlarla iletişim kuran kişilerin kendilerini rahat hissetmelerine olanak sağlar. Yengeçlerin sezgisel doğası, sadece yakın çevresindeki değil, yabancı insanların bile duygusal durumlarını çözmelerine yardımcı olur.

2. Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Yaratıcılık ve sezgi söz konusu olduğunda Balık burçları öne çıkar. İlham kaynaklarının birçoğu sezgilerinden gelir. Balık burçları, bazen hiçbir açıklama olmaksızın iç seslerini takip ederek etkileyici işler ortaya koyar. Aynı zamanda, çevrelerindeki enerjilere karşı son derece hassastırlar ve henüz gerçekleşmemiş durumları bile hissedebilirler.

3. Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Akreplerin güçlü sezgileri, özellikle başkalarının niyetlerini anlamada dikkat çeker. Bir yalanı uzaktan fark edebilir ve gerçeği öğrenmekte kararlıdırlar. Kendilerine olan yüksek farkındalıkları sayesinde, bir Akrebi yanıltmak neredeyse imkansızdır. Karşılarındaki kişilerin düşüncelerini anlamakta adeta bir sezgi ustasıdırlar.