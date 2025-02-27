Kadraj İkon BİM 28 Şubat 2025 CUMA kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünler

BİM 28 Şubat 2025 CUMA kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünler

BİM’in 28 Şubat 2025 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Ramazan öncesi mutfak alışverişi yapacaklar için kaçırılmayacak fırsatlar raflarda yerini alıyor. BİM marketler ve online satış platformu bim.com.tr üzerinden ulaşılabilecek katalogda, mutfak gereçlerinden spor ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 23:49
ABONE OL
BİM 28 Şubat 2025 CUMA kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünler

BİM'in 28 Şubat 2025 aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarının merakla beklediği indirimleri duyurdu. Bu hafta özellikle Ramazan öncesi mutfak ve ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Fotoğraflar: BİMFotoğraflar: BİM

🛒 BİM AKTÜEL 28 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

🔹 📺 Altus 43 İnç Ultra HD Google TV – 10.990 TL
🔹 📺 Altus 32 İnç Android Smart LED TV – 6.595 TL
🔹 🌀 Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 5.290 TL
🔹 🍟 Philips Air Fryer – 4.290 TL
🔹 🧔‍♂️ Erkek Vücut Bakım Seti – 699 TL
🔹 💇‍♀️ Düzleştirici – 329 TL
🔹 🔌 Polosmart Akım Korumalı Priz – 349 TL
🔹 🪥 Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası – 799 TL
🔹 💧 Şarj Edilebilir Ağız Duşu – 1.075 TL

🏋️‍♂️ SPOR VE FİTNESS ÜRÜNLERİ

🔹 🧘 Yoga/Pilates Matı – 369 TL
🔹 🤲 Ağırlık Fitness Eldiveni – 169 TL
🔹 💆‍♂️ Kemerli Sporcu Masaj Tabancası – 779 TL
🔹 🏃‍♀️ Loop Band Seti – 59 TL
🔹 🪢 Elastik Esneme Bandı – 139 TL
🔹 💪 Karın Kası Sistemi – 199 TL
🔹 🏋️‍♀️ Egzersiz Çekme Kayışı – 295 TL
🔹 🚶 X3 Yürüyüş Bandı – 6.990 TL
🔹 🏋️‍♂️ El Ayak Bilek Ağırlığı – 159 TL
🔹 🏋️‍♀️ 15 kg Vinly Dambıl Seti – 659 TL
🔹 💪 Dambıl – 359 TL
🔹 🤾‍♀️ Rulmanlı Atlama İpi – 79 TL
🔹 🦵 Thigh Master – 99 TL
🔹 🌀 Lastikli Twister Diski – 239 TL
🔹 🤲 El Kası Geliştirici El Yayı – 79 TL
🔹 🥊 Boks Torbası – 449 TL

🍽️ MUTFAK VE SERVİS ÜRÜNLERİ

🔹 🍰 Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı (~32,2 cm) – 299 TL
🔹 🥣 Borcam Kase (~1900 cc ~21,5 cm) – 149 TL
🔹 🍲 Casseroles Kapaklı Borcam (~2600 cc ~25,4 cm) – 239 TL
🔹 🥗 Frezya Büyük Kase (~2650 cc ~24 cm) – 99 TL
🔹 🥛 Elysia Sürahi (~940 cc) – 139 TL
🔹 ☕ Elysia 2'li Kupa (~250 cc) – 179 TL
🔹 🍨 Elysia 2'li Ayaklı Dondurmalık (~245 cc) – 159 TL
🔹 🥣 Elysia 4'lü Kase (~235 cc) – 269 TL
🔹 🍽️ 2'li Mezze Tabak (~15.7 cm) – 79 TL
🔹 🥣 Frezya 6'lı Kase (~175 cc) – 129 TL

🏠 EV GEREÇLERİ VE DEKORASYON

🔹 🛏️ Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 279 TL
🔹 🛏️ Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 199 TL
🔹 🛏️ Sıvı Geçirmez Yastık Alezi – 59 TL
🔹 🛏️ Çift Kişilik Lastikli Çarşaf – 179 TL
🔹 🛏️ Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 139 TL
🔹 🛏️ 2'li Yastık Kılıfı – 59 TL
🔹 🛏️ Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan (~195x215 cm) – 349 TL
🔹 🛏️ Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan (~155x215 cm) – 299 TL

🧸 OYUNCAK VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ

🔹 🚂 Bas Bırak Tren – 179 TL
🔹 🧩 12-36 Ay İlk Magnet Puzzle Set – 199 TL
🔹 🎀 Oyuncak Kanatlı Manken Bebek – 149 TL
🔹 🎒 Dagi Spor Çanta – 299 TL
🔹 👕 Dagi Kapüşonlu Sweatshirt (Kadın) – 399 TL

🔹 👖 Dagi Eşofman Alt (Kadın) – 359 TL
🔹 🩱 Sporcu Büstiyer (Kadın) – 159 TL
🔹 🩳 Sporcu Tayt (Kadın) – 219 TL
🔹 👕 Tişört (Erkek) – 199 TL
🔹 👖 Eşofman Alt (Erkek) – 359 TL
🔹 🩳 Pijama Alt (Kadın) – 119 TL
🔹 👖 Eşofman Altı (Erkek) – 199 TL

Ramazan kolisi fiyatı nedir? Ramazan kolisi içinde neler olur? A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros...Ramazan kolisi fiyatı nedir? Ramazan kolisi içinde neler olur? A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros...
Ramazan kolisi fiyatı nedir? Ramazan kolisi içinde neler olur? A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros...