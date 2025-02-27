BİM'in 28 Şubat 2025 aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarının merakla beklediği indirimleri duyurdu. Bu hafta özellikle Ramazan öncesi mutfak ve ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için avantajlı fiyatlar sunuluyor.
🛒 BİM AKTÜEL 28 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
🔹 📺 Altus 43 İnç Ultra HD Google TV – 10.990 TL
🔹 📺 Altus 32 İnç Android Smart LED TV – 6.595 TL
🔹 🌀 Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 5.290 TL
🔹 🍟 Philips Air Fryer – 4.290 TL
🔹 🧔♂️ Erkek Vücut Bakım Seti – 699 TL
🔹 💇♀️ Düzleştirici – 329 TL
🔹 🔌 Polosmart Akım Korumalı Priz – 349 TL
🔹 🪥 Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası – 799 TL
🔹 💧 Şarj Edilebilir Ağız Duşu – 1.075 TL
🏋️♂️ SPOR VE FİTNESS ÜRÜNLERİ
🔹 🧘 Yoga/Pilates Matı – 369 TL
🔹 🤲 Ağırlık Fitness Eldiveni – 169 TL
🔹 💆♂️ Kemerli Sporcu Masaj Tabancası – 779 TL
🔹 🏃♀️ Loop Band Seti – 59 TL
🔹 🪢 Elastik Esneme Bandı – 139 TL
🔹 💪 Karın Kası Sistemi – 199 TL
🔹 🏋️♀️ Egzersiz Çekme Kayışı – 295 TL
🔹 🚶 X3 Yürüyüş Bandı – 6.990 TL
🔹 🏋️♂️ El Ayak Bilek Ağırlığı – 159 TL
🔹 🏋️♀️ 15 kg Vinly Dambıl Seti – 659 TL
🔹 💪 Dambıl – 359 TL
🔹 🤾♀️ Rulmanlı Atlama İpi – 79 TL
🔹 🦵 Thigh Master – 99 TL
🔹 🌀 Lastikli Twister Diski – 239 TL
🔹 🤲 El Kası Geliştirici El Yayı – 79 TL
🔹 🥊 Boks Torbası – 449 TL
🍽️ MUTFAK VE SERVİS ÜRÜNLERİ
🔹 🍰 Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı (~32,2 cm) – 299 TL
🔹 🥣 Borcam Kase (~1900 cc ~21,5 cm) – 149 TL
🔹 🍲 Casseroles Kapaklı Borcam (~2600 cc ~25,4 cm) – 239 TL
🔹 🥗 Frezya Büyük Kase (~2650 cc ~24 cm) – 99 TL
🔹 🥛 Elysia Sürahi (~940 cc) – 139 TL
🔹 ☕ Elysia 2'li Kupa (~250 cc) – 179 TL
🔹 🍨 Elysia 2'li Ayaklı Dondurmalık (~245 cc) – 159 TL
🔹 🥣 Elysia 4'lü Kase (~235 cc) – 269 TL
🔹 🍽️ 2'li Mezze Tabak (~15.7 cm) – 79 TL
🔹 🥣 Frezya 6'lı Kase (~175 cc) – 129 TL
🏠 EV GEREÇLERİ VE DEKORASYON
🔹 🛏️ Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 279 TL
🔹 🛏️ Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 199 TL
🔹 🛏️ Sıvı Geçirmez Yastık Alezi – 59 TL
🔹 🛏️ Çift Kişilik Lastikli Çarşaf – 179 TL
🔹 🛏️ Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 139 TL
🔹 🛏️ 2'li Yastık Kılıfı – 59 TL
🔹 🛏️ Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan (~195x215 cm) – 349 TL
🔹 🛏️ Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan (~155x215 cm) – 299 TL
🧸 OYUNCAK VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
🔹 🚂 Bas Bırak Tren – 179 TL
🔹 🧩 12-36 Ay İlk Magnet Puzzle Set – 199 TL
🔹 🎀 Oyuncak Kanatlı Manken Bebek – 149 TL
🔹 🎒 Dagi Spor Çanta – 299 TL
🔹 👕 Dagi Kapüşonlu Sweatshirt (Kadın) – 399 TL