Bilimsel araştırma: Karbonatlı su kilo kaybını arttırıyor

Karbonatlı suyun sağlık üzerindeki etkileri, yeni bir çalışmayla bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, karbonatlı suyun metabolizma üzerinde bazı olumlu etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Ancak, bu etkinin zayıflama sürecine ne ölçüde katkı sağlayacağına dair kesin sonuçlar için araştırmalar devam ediyor.
Karbonatlı Su Zayıflamaya Nasıl Yardımcı Oluyor?
Araştırmaya göre karbonatlı suyun kilo kaybına yardımcı olmasının birkaç mekanizması var:
🔶Tokluk Hissi Sağlıyor: Karbonatlı su, içildikten sonra tokluk hissini artırabilir. Bu durum, fazla yemeyi engelleyerek kilo kaybına katkı sağlayabilir.
🔶Kan Şekerini Düşürme Potansiyeli: Karbonatlı suyun, kan şekerini düşürebileceği düşünülüyor. Ancak bu mekanizma tam olarak anlaşılamamış durumda.
Araştırmanın odak noktası, karbonatlı su içildikten sonra kan şekerinin nasıl etkilendiği. CO2, mide kapillerlerinden kan dolaşımına geçiyor ve burada kırmızı kan hücreleri tarafından "karbonik anhidraz" adı verilen bir enzim yardımıyla bikarbonat (HCO3-) iyonlarına dönüştürülüyor. Bu süreç, kırmızı kan hücrelerinin iç ortamını daha alkalin hale getiriyor ve glikozun parçalanmasını sağlayan "glikoliz" adı verilen bir mekanizmayı tetikliyor.
Hemodiyalizle Benzer Mekanizma
Raporda, karbonatlı suyun kan şekerini düşürme sürecinin, hemodiyaliz sırasında gerçekleşen mekanizmaya benzer olduğu belirtiliyor. Hemodiyaliz, vücudun kanını filtreleyen bir işlem olup, genellikle kan şekerinde düşüşe yol açabiliyor.
Araştırmanın yazarlarından Akira Takahashi, bu durumu şu şekilde açıklıyor:
"Karbonatlı su tüketildiğinde, CO₂ mide damarlarına emilir. Bu CO₂, kırmızı kan hücrelerinin lipit zarlarını hızla geçer ve karbonik anhidraz enzimi tarafından bikarbonat iyonlarına dönüştürülür. Bu durum, kırmızı kan hücrelerinin alkalinitesini artırır ve glikolizi teşvik eder. Glikoliz, kırmızı kan hücrelerinde glikoz tüketimini artırır ve kan şekerini düşürür."
Yalnızca Karbonatlı Su Yeterli Mi?
Rapor, karbonatlı suyun kilo kaybına olan etkisinin oldukça sınırlı olduğunu ve tek başına belirgin bir sonuç sağlamayacağını vurguluyor. Uzmanlar, karbonatlı su tüketiminin diğer kilo verme stratejileriyle birleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Bu nedenle, karbonatlı suyu bir destek olarak değerlendirmek ve dengeli bir diyet ile egzersiz programıyla birlikte kullanmak öneriliyor.
Karbonatlı Su Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Her ne kadar karbonatlı suyun bazı olumlu etkileri olsa da, fazla tüketiminin mide rahatsızlıkları veya diş minesine zarar verme gibi olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalı.