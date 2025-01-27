Bilimsel araştırma: Karbonatlı su kilo kaybını arttırıyor

Yalnızca Karbonatlı Su Yeterli Mi?

Rapor, karbonatlı suyun kilo kaybına olan etkisinin oldukça sınırlı olduğunu ve tek başına belirgin bir sonuç sağlamayacağını vurguluyor. Uzmanlar, karbonatlı su tüketiminin diğer kilo verme stratejileriyle birleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu nedenle, karbonatlı suyu bir destek olarak değerlendirmek ve dengeli bir diyet ile egzersiz programıyla birlikte kullanmak öneriliyor.

Karbonatlı Su Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her ne kadar karbonatlı suyun bazı olumlu etkileri olsa da, fazla tüketiminin mide rahatsızlıkları veya diş minesine zarar verme gibi olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalı.