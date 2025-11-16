Balıkçılar Donup Kaldı! Eğirdir Gölü’nde Ortaya Çıkan O Canlı Herkesi Şoke Etti

Eğirdir Gölü kıyısında balıkçılar tarafından fark edilen yaralı kuş, uzmanları bile şaşkına çevirdi. Yetkililer, Güney Amerika kökenli olduğu belirlenen bu balaban türünün Türkiye'de görülmesinin son derece nadir olduğunu vurgularken, kuşun akıbeti büyük bir merak konusu oldu.

İhbarın ardından, olay yerine hızla Emniyet ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Isparta Şefliği personeli sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede kuşun hassas türler arasında yer alan ve normalde bu coğrafyada görülmeyen bir tür olduğunu tespit etti.

Olay, öğleden sonra saatlerinde (17:28) göl kıyısında rutin faaliyetlerini sürdüren balıkçılar tarafından fark edildi. Balıkçılar, sudan çıkmış ancak uçmakta zorlanan, yorgun ve yaralı görünen tuhaf bir kuşu hemen fark ettiler. Kuşun durumundan şüphelenen vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu yerel güvenlik birimlerine bildirdi.

Fotoğraflar: AI

Türkiye'deki En Nadir Misafirlerden Biri

DKMP görevlileri tarafından yapılan açıklamada, bulunan kuşun literatürde Güney Amerika Balabanı (Botaurus pinnatus) olarak geçen bir tür olduğu doğrulandı. Yetkililer, bu türün anavatanının Latin Amerika coğrafyası olduğunu ve Türkiye'de, özellikle de Eğirdir Gölü'nde görülmesinin son derece nadir olduğunu, hatta bölge için bir ilk teşkil ettiğini özellikle vurguladı.

Kuş, ekipler tarafından özel bir taşıma kafesine alınarak güvenli bir şekilde muhafaza edildi. DKMP görevlileri, kuşu teslim alırken yaptıkları ilk gözlemde, talihsiz hayvanın sol kanadında zedelenme olduğunu belirlediler. Bu zedelenmenin kuşun uçmasını engellediği ve muhtemelen uzun bir yolculuk veya yırtıcı bir hayvanla mücadele sonucunda oluştuğu tahmin ediliyor.