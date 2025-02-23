Avrupa’da kimse 4 adetten fazla alamayacak! Satış sınırı koyuldu

Avrupa'da tereyağı üretiminde yaşanan maliyet artışları ve arz sorunları nedeniyle tüketicileri yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. Süpermarketler, raflarda oluşabilecek boşlukları ve panik alımlarını önlemek amacıyla tereyağı satışlarına dört paket sınırı getirdi.
Avrupa genelinde tereyağı üretiminde maliyetlerin artması nedeniyle tedarik zincirinde önemli aksamalar meydana geldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayınlanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tereyağı fiyatları Şubat ayı itibarıyla yıllık bazda ortalama yüzde 30 oranında yükseldi.
Bu artışın en belirgin şekilde hissedildiği ülkelerden biri Almanya oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Ocak ayında tereyağının üretici fiyatları yüzde 39,8 oranında artış gösterdi. Bu durum, tüketicilerin bütçelerini zorlayan bir tablo oluşturdu.
Avrupa genelinde tereyağı fiyatlarının hızla yükselmesi, süpermarketlerde ve tedarikçilerde ciddi bir stoklama eğilimi yarattı. Genellikle 250 gramlık ambalajlarda satılan tereyağı, tüketicilerin daha sık satın almak zorunda kaldığı temel bir gıda ürünü olarak öne çıkıyor. Ancak fiyat artışları ve üretimde yaşanan sıkıntılar, bu temel gıda maddesinin erişilebilirliğini zorlaştırdı.
Bu nedenle bazı süpermarketler, indirimli tereyağı kampanyaları düzenleyerek tüketicilere fiyat avantajı sunmaya çalıştı. Ancak panik alımlarının önüne geçmek ve stokların kontrollü bir şekilde tüketilmesini sağlamak amacıyla her müşteri için en fazla dört paket tereyağı satın alma sınırı getirildi.
Tereyağı fiyatlarının hızla yükselmesi, bazı süpermarketleri daha katı önlemler almaya itti. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerdeki bazı büyük market zincirleri, tereyağını artık havyar gibi lüks ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda saklamaya başladı. Bu uygulamanın, hırsızlık vakalarını önlemek ve ürünlerin kontrollü şekilde satılmasını sağlamak amacıyla devreye alındığı belirtiliyor.
Avrupa genelinde tereyağına getirilen satın alma sınırı, tüketiciler arasında karışık tepkilere neden oldu. Bazı tüketiciler, bu sınırlamanın adil bir karar olduğunu ve üretimdeki sıkıntıların daha büyük bir krize dönüşmesini engellemek için gerekli olduğunu savunurken, bazıları ise fiyat artışlarıyla birlikte gelen bu kısıtlamaların günlük yaşamlarını zorlaştırdığını belirtti. Özellikle büyük aileler için dört paket sınırının yeterli olmayabileceği ifade edilirken, yetkililer bu sınırlamanın geçici bir önlem olduğunu ve üretimdeki iyileşmelere bağlı olarak kaldırılabileceğini açıkladı.
Avrupa'da tereyağı başta olmak üzere çeşitli temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, yetkilileri yeni önlemler almaya yönlendiriyor. Avrupa Komisyonu, süt ve süt ürünleri üreticilerini desteklemek amacıyla çeşitli teşvik programlarını devreye almayı planlıyor. Ayrıca, enerji fiyatlarının dengelenmesi ve lojistik maliyetlerinin azaltılması için de çalışmalar yürütülüyor.
Önümüzdeki aylarda tereyağı ve diğer süt ürünlerinde fiyatların nasıl bir seyir izleyeceği merakla beklenirken, tüketicilerin kontrollü alışveriş yapmaları ve ihtiyaç fazlası stok yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.