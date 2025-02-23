Avrupa’da kimse 4 adetten fazla alamayacak! Satış sınırı koyuldu

Tereyağı fiyatlarının hızla yükselmesi, bazı süpermarketleri daha katı önlemler almaya itti. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerdeki bazı büyük market zincirleri, tereyağını artık havyar gibi lüks ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda saklamaya başladı. Bu uygulamanın, hırsızlık vakalarını önlemek ve ürünlerin kontrollü şekilde satılmasını sağlamak amacıyla devreye alındığı belirtiliyor.

TÜKETİCİLERDEN TEPKİLER GELİYOR

Avrupa genelinde tereyağına getirilen satın alma sınırı, tüketiciler arasında karışık tepkilere neden oldu. Bazı tüketiciler, bu sınırlamanın adil bir karar olduğunu ve üretimdeki sıkıntıların daha büyük bir krize dönüşmesini engellemek için gerekli olduğunu savunurken, bazıları ise fiyat artışlarıyla birlikte gelen bu kısıtlamaların günlük yaşamlarını zorlaştırdığını belirtti. Özellikle büyük aileler için dört paket sınırının yeterli olmayabileceği ifade edilirken, yetkililer bu sınırlamanın geçici bir önlem olduğunu ve üretimdeki iyileşmelere bağlı olarak kaldırılabileceğini açıkladı.

Avrupa'da tereyağı başta olmak üzere çeşitli temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, yetkilileri yeni önlemler almaya yönlendiriyor. Avrupa Komisyonu, süt ve süt ürünleri üreticilerini desteklemek amacıyla çeşitli teşvik programlarını devreye almayı planlıyor. Ayrıca, enerji fiyatlarının dengelenmesi ve lojistik maliyetlerinin azaltılması için de çalışmalar yürütülüyor.

Önümüzdeki aylarda tereyağı ve diğer süt ürünlerinde fiyatların nasıl bir seyir izleyeceği merakla beklenirken, tüketicilerin kontrollü alışveriş yapmaları ve ihtiyaç fazlası stok yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.