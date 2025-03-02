Ajda bilezik furyası bitti! 2025 yılının yeni gözde altını o oldu

Bir dönem kadınların en çok tercih ettiği bilezik modellerinden biri olan Ajda bilezik, yerini Maraş burma bileziğine bırakıyor. Kuyumculardan gelen bilgilere göre, 2025 yılında Maraş burma bileziği satışlarında büyük bir artış yaşanıyor.

Fotoğraflar: Instagram

MARAŞ BURMA BİLEZİĞİ NEDİR?

Maraş burma bileziği, Kahramanmaraş'a özgü bir tasarım olarak bilinir. Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaretle tescillenen bu bilezik modeli, hem tarihsel hem de sanatsal bir değere sahiptir. Yüzyıllardır kuyumculuk geleneğinde önemli bir yere sahip olan Maraş burma bileziği, ince el işçiliği ile üretilmesiyle dikkat çeker.

MARAŞ BURMA BİLEZİĞİ ÖZELLİKLERİ

Maraş burma bileziği, diğer altın bileziklerden farklı olarak üst düzey işçilikle üretilir. Genellikle 22 ayar altından yapılan bu bilezikler, sağlam yapısı ve gösterişli duruşuyla kadınların vazgeçilmez aksesuarları arasında yer almaktadır. Öne çıkan özellikleri şunlardır:

El işçiliği ile üretilir: Maraş burma bilezikleri, ustalar tarafından özel tekniklerle elde yapılır.

Uzun ömürlüdür: Altın ve işçilik kalitesi sayesinde zamanla bozulmaz, yıllarca kullanılabilir.

Geleneksel ve modern tasarımı birleştirir: Hem klasik hem de günümüz modasına uygun modeller bulunur.

Özel günler için ideal bir takıdır: Düğün, nişan ve özel davetlerde sıkça tercih edilir.