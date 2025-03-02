Ajda bilezik furyası bitti! 2025 yılının yeni gözde altını o oldu

Bir dönem kadınların en çok tercih ettiği bilezik modellerinden biri olan Ajda bilezik, yerini Maraş burma bileziğine bırakıyor. Kuyumculardan gelen bilgilere göre, 2025 yılında Maraş burma bileziği satışlarında büyük bir artış yaşanıyor.
Maraş burma bileziği, Kahramanmaraş'a özgü bir tasarım olarak bilinir. Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaretle tescillenen bu bilezik modeli, hem tarihsel hem de sanatsal bir değere sahiptir. Yüzyıllardır kuyumculuk geleneğinde önemli bir yere sahip olan Maraş burma bileziği, ince el işçiliği ile üretilmesiyle dikkat çeker.
Maraş burma bileziği, diğer altın bileziklerden farklı olarak üst düzey işçilikle üretilir. Genellikle 22 ayar altından yapılan bu bilezikler, sağlam yapısı ve gösterişli duruşuyla kadınların vazgeçilmez aksesuarları arasında yer almaktadır. Öne çıkan özellikleri şunlardır:
El işçiliği ile üretilir: Maraş burma bilezikleri, ustalar tarafından özel tekniklerle elde yapılır.
Uzun ömürlüdür: Altın ve işçilik kalitesi sayesinde zamanla bozulmaz, yıllarca kullanılabilir.
Geleneksel ve modern tasarımı birleştirir: Hem klasik hem de günümüz modasına uygun modeller bulunur.
Özel günler için ideal bir takıdır: Düğün, nişan ve özel davetlerde sıkça tercih edilir.
Son yıllarda popüler olan Ajda bileziğin yerini artık Maraş burma bileziği alıyor. Son zamanlarda kuyumcuların sosyal medya hesaplarında sıkca rağbet gören bnu model özel tasarımı ve gösterişli duruşu ile 2025 yılında kadınların en çok tercih ettiği bilezik oldu. Özellikle yeni gelinler ve takı koleksiyonuna değer katmak isteyenler için vazgeçilmez bir seçenek oldu.
Altın piyasasındaki dalgalanmalar, Maraş burma bileziği fiyatlarını da etkiliyor. Ancak el işçiliği ve kullanılan altının kalitesi nedeniyle bu bilezikler her zaman değerini koruyor. 2025 itibariyle ortalama fiyatlar şu şekilde:
30 gram Maraş burma bileziği: Yaklaşık 77.000 TL
40 gram Maraş burma bileziği: Yaklaşık 102.000 TL
50 gram Maraş burma bileziği: Yaklaşık 128.000 TL