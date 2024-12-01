Ahad Kazmaz’dan boşanan Aslı İnandık yeni aşkını ilan etti! İşte sosyal medyayı çalkalayan o fotoğraf!

2014 yılında 'Yalan Dünya' dizisinde rol alarak adını duyuran ünlü oyuncu Aslı İnandık'ın son durağı ise Karadut olmuştu. Başarılı kariyeri bir yana ünlü oyuncu Aslı İnandık, 2018 yılında Ahad Kazmaz ile dünyaevine girdi.