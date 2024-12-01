Ahad Kazmaz’dan boşanan Aslı İnandık yeni aşkını ilan etti! İşte sosyal medyayı çalkalayan o fotoğraf!

Yeni yıla girmeye günler kala magazin dünyasında aşk bombaları peş peşe geliyor. Buna son örnek ise oyuncu Aslı İnandık'tan geldi.
2014 yılında 'Yalan Dünya' dizisinde rol alarak adını duyuran ünlü oyuncu Aslı İnandık'ın son durağı ise Karadut olmuştu. Başarılı kariyeri bir yana ünlü oyuncu Aslı İnandık, 2018 yılında Ahad Kazmaz ile dünyaevine girdi.
Ancak önce evlerini ayıran çift aynı senenin Nisan ayında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı.
Bir süredir aşk defterinin kapalı olduğu bilinen Aslı İnandık, bombayı sonunda patlattı.
İŞTE ASLI İNANDIK'IN YENİ SEVGİLİSİ
Güzel oyuncu Aslı İnandık, reklamcı Cem Arıdağ ile birlikte olduğunu dün gece katıldığı bir etkinlikte herkese duyurdu.
Taze aşıklar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
ASLI İNANDIK KİMDİR?
Aslı İnandık, 13 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü'nde de eğitim görmüştür.
Aslı İnandık'ın rol aldığı diziler ve filmler: 2019 - Benim Tatlı Yalanım (Saniye Doğan) (TV Dizisi) 2019 - Aslı Gibidir (Sinema Filmi) 2017-2018 - Güldür Güldür (Gülşen) (TV Dizisi) 2017 - Yıldızlar Şahdim (Feraye) (TV Dizisi) 2015 - Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok (Buket)(Sinema Filmi) 2014 - Yalan Dünya (TV Dizisi)