2025 yılının ilk ay tutulması ne zaman, yeni ay hangi tarihte? Burçlara etkileri neler olacak?

🌑 28 ŞUBAT 2025 YENİ AY'IN BURÇLARA ETKİLERİ ♈ Koç – 🛌 Dinlenme Zamanı! Yeni Ay, içsel huzur ve zihinsel rahatlamaya odaklanmanı sağlayacak. Derin rüyalara dalabilir ve stresini azaltmak için ruhsal çalışmalar yapabilirsin. ♉ Boğa – 🎉 Sosyal Hayat Canlanıyor! Arkadaş çevrende hareketlenme var! Yeni etkinlikler ve davetlerle sosyal hayatın renklenecek. Gelecekle ilgili büyük hedefler koymak için ideal zaman. ♊ İkizler – 🚀 Kariyerde Yükseliş! Yeni Ay, kariyerinde yeni fırsatlar getiriyor. Terfi alabilir, prestijin artabilir ya da kariyer değişikliği yapabilirsin. Daha büyük adımlar atma vakti! ♋ Yengeç – ✈️ Yeni Ufuklara Açıl! Seyahat, akademik konular ve uluslararası işler gündeminde olacak. Yeni bir eğitim ya da proje başlatmak için mükemmel bir zaman! ♌ Aslan – 💰 Finansal Değişimler! Yeni Ay, ortak finans konularında dönüşüm getiriyor. Beklenmedik bir gelir artışı, miras veya yatırım fırsatları gündeminde olabilir.

♍ Başak – 💞 İlişkilerde Yeni Bir Dönem! Yeni Ay, aşk veya iş ortaklıklarını güçlendirebilir. Bekarsan ciddi bir ilişkiye adım atabilirsin, ilişkisi olanlar ise bir sonraki aşamaya geçebilir. ♎ Terazi – 📅 Günlük Hayat Yoğunlaşıyor! İş hayatın ve günlük rutinlerin hareketleniyor. Sağlık ve çalışma alışkanlıklarını gözden geçirerek dengeyi sağlamaya odaklanmalısın. ♏ Akrep – ❤️ Aşk ve Eğlence Ön Planda! Yeni Ay, romantizmi ve tutkuyu artırıyor! Bekarsan yeni bir ilişkiye başlayabilir, ilişkisi olanlar ise aşkı yeniden alevlendirebilir.