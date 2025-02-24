2025 yılının ilk ay tutulması ne zaman, yeni ay hangi tarihte? Burçlara etkileri neler olacak?

Yeni Ay tarihinin yaklaşması ve Mart ayında gerçekleşecek yılın ilk Ay Tutulması, astroloji tutkunlarının ve gökyüzü olaylarına ilgi duyanların gündeminde yer alıyor.
2025 yılının ilk Ay Tutulması, 14 Mart'ta Aslan burcunun 29. derecesinde gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 06:57'de başlayacak olan bu tutulma, gökyüzü gözlemcileri için büyük bir merak konusu.
2025 yılı içerisinde gerçekleşecek olan Ay ve Güneş tutulmalarının tarihleri şu şekilde:
14 Mart 2025 - Tam Ay Tutulması: Türkiye saatiyle 06:57'de başlayacak.
29 Mart 2025 - Kısmi Güneş Tutulması: Türkiye saatiyle 11:50'de başlayacak.
7 Eylül 2025 - Tam Ay Tutulması: Türkiye saatiyle 21:08'de başlayacak.
21 Eylül 2025 - Kısmi Güneş Tutulması: Türkiye saatiyle 22:53'te başlayacak.
Ay fazları takip edenler için önemli olan bir diğer gökyüzü olayı ise Yeni Ay'dır. 2025 yılının ilk önemli Yeni Ay'ı 28 Şubat saat 03:44'te Balık burcunda 9 derecede gerçekleşecek.
♈ Koç – 🛌 Dinlenme Zamanı! Yeni Ay, içsel huzur ve zihinsel rahatlamaya odaklanmanı sağlayacak. Derin rüyalara dalabilir ve stresini azaltmak için ruhsal çalışmalar yapabilirsin.
♉ Boğa – 🎉 Sosyal Hayat Canlanıyor! Arkadaş çevrende hareketlenme var! Yeni etkinlikler ve davetlerle sosyal hayatın renklenecek. Gelecekle ilgili büyük hedefler koymak için ideal zaman.
♊ İkizler – 🚀 Kariyerde Yükseliş! Yeni Ay, kariyerinde yeni fırsatlar getiriyor. Terfi alabilir, prestijin artabilir ya da kariyer değişikliği yapabilirsin. Daha büyük adımlar atma vakti!
♋ Yengeç – ✈️ Yeni Ufuklara Açıl! Seyahat, akademik konular ve uluslararası işler gündeminde olacak. Yeni bir eğitim ya da proje başlatmak için mükemmel bir zaman!
♌ Aslan – 💰 Finansal Değişimler! Yeni Ay, ortak finans konularında dönüşüm getiriyor. Beklenmedik bir gelir artışı, miras veya yatırım fırsatları gündeminde olabilir.
♍ Başak – 💞 İlişkilerde Yeni Bir Dönem! Yeni Ay, aşk veya iş ortaklıklarını güçlendirebilir. Bekarsan ciddi bir ilişkiye adım atabilirsin, ilişkisi olanlar ise bir sonraki aşamaya geçebilir.
♎ Terazi – 📅 Günlük Hayat Yoğunlaşıyor! İş hayatın ve günlük rutinlerin hareketleniyor. Sağlık ve çalışma alışkanlıklarını gözden geçirerek dengeyi sağlamaya odaklanmalısın.
♏ Akrep – ❤️ Aşk ve Eğlence Ön Planda! Yeni Ay, romantizmi ve tutkuyu artırıyor! Bekarsan yeni bir ilişkiye başlayabilir, ilişkisi olanlar ise aşkı yeniden alevlendirebilir.
♐ Yay – 🏡 Aile ve Ev Hayatı Önem Kazanıyor! Evle ilgili değişiklikler gündemde olabilir. Taşınma, dekorasyon veya aile bağlarını güçlendirme fırsatı doğabilir.
♑ Oğlak – 🗣️ Kendini İfade Et! Yeni Ay, iletişim becerilerini güçlendiriyor. Yazı yazma, konuşma ve projelerde kendini ön plana çıkarabilirsin. Kardeşlerle ilişkiler de gündemde olabilir.
♒ Kova – 💵 Maddi Kazançlar Artıyor! Yeni bir gelir kaynağı ortaya çıkabilir, maaş artışı ya da finansal yatırımlarda başarı yakalayabilirsin. Bütçeni planlamak için iyi bir zaman!
♓ Balık – 👑 Yeni Bir Dönem Başlıyor! Yeni Ay, senin için en önemli dönemeçlerden biri! Kendi isteklerini netleştir ve cesur adımlar at. Hayatının yönünü sen belirliyorsun!